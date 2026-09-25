El vituperio público a Vinicius: "Se ha olvidado jugar la pelota"

No está en su mejor momento físico, anímico y futbolístico. Vinicius atraviesa su peor momento como jugador del Real Madrid. Tras firmar una millonaria renovación este verano y contar con la total confianza de José Mourinho, el brasileño ha comenzado la temporada de manera lamentable.

Con el parón de selecciones, el jugar con Brasil le podría dar aire fresco a una mente que hoy por hoy está completamente colapsada. Nada más lejos de la realidad. Esta pasada madrugada Vinicius firmaba un partido dantesco que se ha hecho viral en las redes sociales.

Las dos jugadas que resumen el nefasto momento de forma que atraviesa el extremo brasileño sucedieron una en la primera parte y otra en la segunda.

Asusta al miedo como está Vinicius después de renovar. pic.twitter.com/oV7S8PwfhK — Peski (@PeskiCensored) September 25, 2026

Sobran las palabras.

O que aconteceu com o Vini Jr? em qualquer momento ele virou isso pic.twitter.com/wwES96UauF — njdeprê - marlon (@njdmarlon) September 25, 2026

Brasil fue incapaz de pasar del empate a 1 ante Australia y las críticas a Vinicius se han extendido al país sudamericano.

Muchos achacan su mal momento a la distracción diaria que supone el estilo de vida de un Vinicius al que su pareja, Virginia Fonseca, lo comparte día a día en su casa con su séquito.

Gran parte de la afición del Real Madrid se ha cansado de esperar a un Vinicius que tampoco parece estar en su peso ideal. Para un extremo que lo basa todo en la explosividad este hecho es tremendamente perjudicial para poder volver a ser ese jugador al que en su día birlaron el Balón de Oro.