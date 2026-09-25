LaLiga, la Premier, la Bundesliga y el Calcio denuncian abusos de poder por parte de FIFA y exigen su reforma

LaLiga, la Premier, la Bundesliga y el Calcio denunciaron este viernes lo que consideran abusos de poder de la FIFA; criticaron las decisiones y forma de actuar de su presidente, Giovanni Infantino, y exigieron acometer reformas profundas en este organismo.

En un comunicado conjunto firmado por los máximos responsables de las cuatro ligas más importantes de Europa, señalan que, si bien el Mundial "puede ser la máxima expresión de nuestro deporte", sus cimientos se sostienen, "semana tras semana, en estadios llenos y comunidades locales, gracias a la dedicación de jugadores, aficionados, clubes y ligas de todo el mundo".

Indican que en los últimos años, los cimientos históricos del fútbol se han visto amenazados por un problema fundamental de gobernanza, ya que "el presidente de la FIFA ha promovido activamente iniciativas abusivas en lugar de proteger al fútbol frente a ellas. Y aunque las partes interesadas del fútbol lograron finalmente que se retirara el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), las condiciones que propiciaron su aparición siguen vigentes".

La propuesta del presidente de la FIFA apostaba por la creación de una empresa subsidiaria propiedad de la entidad para centralizar y operar los derechos comerciales y de competiciones, y vender una parte de la misma a inversores externos.

Las cuatro ligas exigen una reforma profunda de la gobernanza que "restablezca límites constitucionales claros dentro de la FIFA" y garantice, entre otras cosas, que los asuntos disciplinarios individuales permanezcan inequívocamente protegidos frente a cualquier injerencia política. Además, se preguntan si el presidente de la FIFA debe concentrar "simultáneamente tanto poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos efectivos", incluido el acuerdo de las partes afectadas.

Ante estos hechos, señalan que alzan la voz conjuntamente, como miembros fundadores de European Leagues y de la World Leagues Association, porque consideran que "el expansionismo incesante de la FIFA afecta a todos".

Recuerdan que alrededor del uno por ciento de los futbolistas profesionales del mundo participa en la Copa Mundial de la FIFA, mientras que el resto de los jugadores y sus clubes dejan de competir cuando se detienen las ligas nacionales.

Decisiones unilaterales

Sin embargo, destacan que cuando la FIFA adopta "unilateralmente decisiones de gran alcance que nos afectan directamente", por ejemplo, al ampliar el Calendario Internacional de Partidos (IMC, por sus siglas en inglés) y prolongar los periodos durante los cuales deben interrumpirse las competiciones nacionales, las partes más afectadas no participan de manera efectiva en el proceso de decisión.

"Una gobernanza de la FIFA que concentra en un solo cargo un poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos, al tiempo que relega a las partes afectadas a un mero papel consultivo, no es adecuada para su propósito.

En los últimos años, la jurisprudencia internacional ha subrayado de forma reiterada la misma idea: los órganos rectores del deporte pueden regular nuestro juego, pero su poder no es ilimitado", añaden.

Defienden que cuando la FIFA organiza competiciones, debe también neutralizar un conflicto de intereses inherente mediante normas y criterios transparentes, objetivos, no discriminatorios y proporcionados, adoptados de forma inclusiva y sujetos a una revisión independiente efectiva.

Afirman que la denuncia relativa al Calendario Internacional de Partidos presentada por las ligas ante la Comisión Europea en octubre de 2024 es consecuencia de un marco de gobernanza deficiente, "en el que la FIFA puede utilizar su autoridad regulatoria para promover sus propios objetivos comerciales sin tener en cuenta el impacto sobre la sostenibilidad económica y social de las competiciones nacionales, que afecta a todas las partes interesadas".

Propuesta

Por ello, reclaman una nueva estructura de gobernanza para el órgano rector mundial de nuestro deporte que sea transparente, objetiva, proporcionada e inclusiva, y que se sustente en tres compromisos fundamentales: otorgar a las partes afectadas un papel real en la toma de decisiones, garantizar una toma de decisiones basada en datos objetivos y proteger la función regulatoria de la FIFA frente a su función comercial.

Proponen que la FIFA cree un órgano permanente que represente a las principales partes interesadas, incluidas las federaciones nacionales, las ligas, los clubes y los jugadores del fútbol masculino y femenino y que reciba información completa sobre las nuevas iniciativas y desempeñar un papel relevante en el proceso de toma de decisiones.

Además, para las decisiones relativas, entre otras cuestiones, al calendario, el empleo, las competiciones y los activos esenciales del fútbol, deberá exigirse el acuerdo de los grupos directamente afectados.

Asimismo, que toda propuesta de gran alcance de la FIFA parta de una justificación claramente definida, datos que la sustenten y una evaluación independiente, publicados antes de que se adopte cualquier decisión.

Este análisis deberá abarcar a jugadores, clubes, ligas y aficionados, y evaluar el impacto sobre todas las partes interesadas y sobre el desarrollo del fútbol. Deberá examinarse una variedad de opciones, y las decisiones finales deberán ir acompañadas de explicaciones públicas.

También, reclaman que la función de la FIFA como regulador y garante del fútbol debe protegerse frente a su función comercial como organizadora mundial de competiciones mediante sólidas salvaguardias institucionales que preserven la confianza, la legitimidad y la rendición de cuentas.

Los órganos responsables de la ética, la supervisión financiera y los procesos electorales deben contar con nombramientos, presupuestos y competencias verdaderamente independientes de la administración y la presidencia de la FIFA. "Estas reformas garantizarán que los derechos sobre las principales competiciones de la FIFA, incluida la Copa Mundial, se custodien en beneficio de todo el fútbol".

Finalmente, animan a los candidatos a la presidencia de la FIFA a respaldar estos principios y a convocar, dentro de los primeros 100 días del próximo mandato presidencial, una Convención sobre Gobernanza presidida por una persona independiente, en la que estén representadas las federaciones miembro y el conjunto de la comunidad del fútbol, y que tenga el mandato de presentar públicamente sus conclusiones en un plazo de seis meses.

Solicitan también que todos los candidatos a la presidencia de la FIFA publiquen su propio programa de reformas, se debata su contenido y respeten unas normas electorales "justas". Y añaden: "Los recursos financieros, jurídicos, de comunicación y de marketing de la FIFA, así como sus fondos para el desarrollo del fútbol, deben mantener una estricta neutralidad y no generar en ningún caso una ventaja electoral para ningún candidato. Invitamos a las confederaciones, federaciones nacionales, ligas, clubes, sindicatos de jugadores, grupos de aficionados y autoridades públicas de todos los continentes a sumarse a esta causa respaldando estos principios".