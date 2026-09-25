LaLiga y las principales competiciones europeas denuncian los abusos de poder de la FIFA

LaLiga, la Premier, la Bundesliga y el Calcio han emitido un duro comunicado conjunto para denunciar los abusos de poder de la FIFA y criticar abiertamente la forma de actuar de su presidente, Gianni Infantino. Las cuatro grandes ligas del Viejo Continente han exigido acometer reformas profundas en la gobernanza del organismo rector del fútbol mundial.

En el escrito, los máximos responsables de estas competiciones señalan que, aunque el Mundial es "la máxima expresión de nuestro deporte", los verdaderos cimientos del fútbol se sostienen semana tras semana en las comunidades locales. Este éxito diario es posible gracias a la dedicación continua de jugadores, aficionados, clubes y ligas en todo el planeta, frente a los intereses meramente expansionistas del ente internacional.

Las entidades advierten de que estos cimientos históricos se ven seriamente amenazados por un problema fundamental de gobernanza. Según denuncian, el actual presidente ha promovido iniciativas abusivas como el proyecto FIFA Forward Enterprise, que buscaba centralizar los derechos comerciales para vender una parte a inversores externos, maniobra que solo pudo ser frenada in extremis por la presión de las partes afectadas.

Uno de los puntos centrales de la crítica es la toma de decisiones unilaterales de gran alcance, como la reciente y polémica ampliación del calendario internacional de partidos. Las ligas reprochan que la estructura concentra en un solo cargo un enorme poder regulatorio, comercial y político sin contrapesos efectivos, relegando a las competiciones nacionales a un mero papel consultivo.

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Ante esta situación, que ya derivó en una denuncia formal ante la Comisión Europea en octubre de 2024, las organizaciones subrayan que la jurisprudencia internacional es clara: los órganos rectores pueden regular el juego, pero su poder no es ilimitado. Exigen que la institución neutralice cualquier conflicto de intereses inherente mediante normas transparentes, proporcionales y no discriminatorias, sujetas siempre a una revisión independiente.

Para solventar esta deriva de poder, las ligas proponen la creación de un órgano permanente de representación que incluya a federaciones, clubes, competiciones y sindicatos de jugadores. Además, reclaman que cualquier decisión de peso que afecte a los activos esenciales del fútbol o al calendario deba contar de forma obligatoria con el acuerdo de los grupos directamente afectados antes de su imposición.

Las exigencias también pasan por separar de manera estricta la función regulatoria de la comercial, siguiendo principios de verdadera división de poderes. Las ligas piden que los órganos responsables de la ética y la supervisión financiera cuenten con nombramientos y presupuestos completamente independientes de la administración y de la presidencia del máximo organismo.

Por último, el comunicado anima a los futuros candidatos a la presidencia de la organización a respaldar estos principios democratizadores y a convocar una Convención sobre Gobernanza en sus primeros cien días de mandato, presidida por una figura independiente. Reclaman unas elecciones con normas justas, donde los cuantiosos recursos jurídicos, institucionales y financieros del ente mantengan una estricta neutralidad electoral, impidiendo cualquier ventaja desleal para perpetuar a sus actuales dirigentes.