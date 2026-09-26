¿A qué hora empieza y dónde ver el Inglaterra - España?

La Selección Española de Fútbol estrena su segunda estrella y debuta en una nueva edición de la Nations League contra un rival de enjundia y en un escenario de altura para el choque.

La Inglaterra de Bellingham y Kane recibe a España en el estadio de Wembley en la primera jornada del torneo hoy sábado 26 de septiembre.

La flamante campeona del mundo ha quedado encuadrada en el grupo 3 de la Liga A (la que engloba a las 16 mejores selecciones de la UEFA) junto a Inglaterra, Croacia y República Checa.

Horario

Hoy sábado 26 de septiembre a partir de las 20:45 horas.

¿Dónde verlo?

Se podrá ver en abierto a través de La 1 y seguir el minuto a minuto a través de www.libertaddigital.com.