El Manchester City podría ser expulsado de la Premier y su presidente lo niega todo

El mundo del fútbol tembló de lo lindo este viernes cuando salió a la luz que el Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones de las que se le acusa.

Una información que ha removido los cimientos del conjunto inglés y que ha comenzado una cascada de rumores. ¿Adónde irá Haaland? ¿Y el recién fichado Enzo Fernández? ¿Por eso se fue Guardiola? ¿Y Rodri?

El caso es tan grave que una de las sanciones que se barajan podría ser la de la expulsión del club de la Premier League.

Este sábado, ante este tremendo terremoto, ha dado la cara el presidente de la entidad Khaldoon Al Mubarak, quien ha enviado una carta abierta a los aficionados para trasladar un mensaje en el que insiste en la inocencia del club.

Al Mubarak, quien cumple 18 años al frente de la entidad, reiteró la posición oficial de la directiva: el proceso legal no tiene sentencia firme y la confianza en demostrar la inocencia de la institución permanece inalterada.

Carta del presidente del Manchester City