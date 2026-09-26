El Manchester City podría ser expulsado de la Premier y su presidente lo niega todo

El mundo del fútbol tembló de lo lindo este viernes cuando salió a la luz que el Manchester City fue declarado culpable de 114 de las 115 infracciones de las que se le acusa.
Una información que ha removido los cimientos del conjunto inglés y que ha comenzado una cascada de rumores. ¿Adónde irá Haaland? ¿Y el recién fichado Enzo Fernández? ¿Por eso se fue Guardiola? ¿Y Rodri?
El caso es tan grave que una de las sanciones que se barajan podría ser la de la expulsión del club de la Premier League.
Este sábado, ante este tremendo terremoto, ha dado la cara el presidente de la entidad Khaldoon Al Mubarak, quien ha enviado una carta abierta a los aficionados para trasladar un mensaje en el que insiste en la inocencia del club.
Al Mubarak, quien cumple 18 años al frente de la entidad, reiteró la posición oficial de la directiva: el proceso legal no tiene sentencia firme y la confianza en demostrar la inocencia de la institución permanece inalterada.
Carta del presidente del Manchester City
He sido parte de este Club durante 18 años. He tenido el privilegio de estar con vosotros en el Etihad, en Wembley y en Estambul. Este Club me importa, y vosotros me habéis demostrado y dicho —una y otra vez— lo mucho que el Manchester City os importa a vosotros. Por eso os escribo hoy.
Tras las informaciones aparecidas en los medios el viernes, muchos de vosotros habréis pasado la noche respondiendo preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que le dije a mi familia: El proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del Club es tan fuerte como cuando esto comenzó.
Hay tantas cosas que me gustaría poder compartir con vosotros para ayudaros a entender por qué nos sentimos tan seguros de nuestra posición. Pero la estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla significan que no puedo hacerlo en este momento. Incluso esta carta pasó por varias revisiones legales para garantizar que cumple con la normativa.
Os pido que, por favor, leáis con atención la declaración a continuación, que dimos el viernes, y la declaración que emitimos en febrero de 2023 (también abajo). Cada palabra importa y se mantiene vigente.
Mientras que algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay tanto ruido girando a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Hemos enfrentado desafíos juntos antes y hemos prevalecido. Sigue habiendo muchos que quieren debilitar el impulso de nuestro Club. No les daremos esa oportunidad.
Tenemos momentos muy emocionantes que esperar después de este parón internacional. Viajamos a Anfield en una quincena y luego recibimos al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de vuelta en el Etihad Stadium: momentos que nos dan la oportunidad de celebrar la fuerza de la familia del Manchester City.
Gracias, como siempre, por vuestro constante apoyo.