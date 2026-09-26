Ya se conoce el diagnóstico definitivo y el tiempo de baja de Kylian Mbappé

Respira el Real Madrid. Tras las pruebas realizadas a Kylian Mbappé, se ha diagnosticado que tan solo sufre una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Una lesión menor que tan solo lo tendrá alejado de los terrenos de juego entre 10 y 14 días.

No peligra, por tanto, el Clásico —se jugará el 25 de octubre a las 21:00— e incluso podría estar ante el Villarreal en el primer partido que disputará el Real Madrid tras el parón de selecciones.

UN GOL QUE LE CUESTA CARO A FRANCIA 🤕🇫🇷 Mbappé marca y abandona el campo por lesión 😳#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/ZhxXI2rmHx — DAZN España (@DAZN_ES) September 25, 2026

Mbappé, que se retiró lesionado en el debut de Zinedine Zidane como seleccionador francés ante Turquía —tras marcar el único gol del partido— había hecho saltar todas las alarmas al llevarse la mano a su rodilla izquierda, salir cojeando del terreno de juego y, sobre todo, tras las declaraciones de Zidane en las que dijo que no "pintaba bien" la lesión.

Es cierto que tras el partido se filtraron imágenes que hacían ser optimistas a los galenos del Real Madrid, como una fotografía que se sacó junto a Arda Güler y Eduardo Camavinga sonriendo y su salida del estadio la hizo con una ligerísima cojera. Pero claro, los antecedentes hacían contener la respiración a más de uno.

Hay que recordar que Mbappé ya tuvo problemas en la misma rodilla, la izquierda, la temporada pasada y se perdió 12 encuentros y que llegó a estar casi dos meses renqueante. Por ello, en el seno del club había intranquilidad, que se ha transformado en alivio tras comprobar que todo se ha quedado en un susto.