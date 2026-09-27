Agredidos un árbitro de 19 años y su padre en un partido juvenil en Zaragoza

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (Aesaf), sindicato que agrupa a los árbitros de Primera y Segunda División y de la Liga F, ha condenado la agresión sufrida por un el árbitro Yago García Aparicio, de 19 años, en el encuentro Pina-La Unión, correspondiente a Primera Juvenil, disputado ayer, sábado, en la localidad de Pina de Ebro (Zaragoza).

La Aesaf ha condenado de forma "rotunda" el incidente que tuvo lugar en la recta final del partido tras el gol que ponía el marcador 3-4 a favor del equipo visitante, informa la entidad en un comunicado emitido este domingo. En ese momento, se desencadenó la invasión del terreno de juego y el árbitro fue agredido, al igual que su padre, y tuvo que recibir asistencia médica.

✋🏼⛔ AESAF condena la agresión sufrida por un árbitro en Pina de Ebro y reclama tolerancia cero frente a la violencia contra el arbitraje 🗞️https://t.co/DWnSESb24H — AESAF (@AESAFoficial) September 27, 2026

Aesaf, sindicato que se constituyó en junio de 2025 para defender a la figura arbitral, reclama "tolerancia cero frente a la violencia contra el arbitraje" y una respuesta firme, coordinada y ejemplar por parte de todos los organismos con competencias en la competición".

También recuerda la recomendación de que se denuncie cualquier agresión ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se aporte el parte médico y las pruebas disponibles.