Roy Keane, el legendario excapitán del Manchester United, ha cargado con dureza contra Rodri Hernández tras las declaraciones del español defendiendo al Manchester City frente a sus irregularidades financieras. El excentrocampista irlandés se mostró inflexible y exigió que se despoje de sus títulos al club inglés por haber competido mediante "dopaje económico".

Mientras que Rodri —actual jugador del FC Barcelona— manifestó su total confianza en la inocencia de su antiguo equipo, Keane fue tajante en su réplica: "Ya era hora de que se actuara. Esto viene de lejos. No comparto en absoluto la postura de Rodri; fue una elección de su club el decidir hacer trampas", sentenció el mítico líder de los Red Devils.

Keane insistió en la necesidad de un castigo ejemplar: "Deben ser sancionados sin importar todo lo que hayan conquistado recientemente. Es complejo determinar la magnitud del castigo, pero hicieron trampas, han sido declarados culpables y ahora toca afrontar el castigo. Resulta impactante la condena por 114 cargos".

El fútbol británico se encuentra en vilo aguardando la penalización definitiva para el Manchester City, acusado de romper las reglas financieras entre 2009 y 2018 mediante el falseamiento de contratos de patrocinio. Estas maniobras permitieron al club acometer contrataciones multimillonarias, impulsando su crecimiento y su exitosa racha de campeonatos.

Como uno de los analistas más influyentes de la Premier League, Keane lidera los reclamos de justicia. Aunque su etapa en activo no coincidió con la era dorada del City, sí le tocó vivir de cerca cómo su Manchester United perdía terreno frente a un vecino que ignoró el juego limpio financiero durante diez años.

Por su parte, Rodri había intentado calmar las aguas argumentando la total seguridad que existía dentro del vestuario citizen: "Confío en la inocencia de una entidad que conozco a fondo; siempre nos dieron la garantía de haber actuado de forma legal. En la plantilla jamás hubo preocupación porque los directivos nos aseguraron que no se había cometido ninguna infracción", concluyó el futbolista madrileño.