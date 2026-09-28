Javier Aguirre: "Entrenar al Valencia es más un orgullo que un peso"

El nuevo entrenador del Valencia CF, Javier Aguirre, reconoció este lunes que entrenar al club 'che' es "más un orgullo que un peso", ya que es "un histórico de la Liga y del fútbol mundial", y advirtió que, pese a haber una opción de prolongar su contrato en caso de clasificar a Europa, hay que ir "paso a paso".

"No le puedes decir que no al Valencia. Es un histórico de la Liga y del fútbol mundial. Quiero que Mestalla sea un imponente estadio para el rival y que el equipo vuelva a los puestos que merece estar. Había dejado cuatro oportunidades de trabajo porque estaba a gusto con mi familia, pero le dije que había que venir y la voluntad de ambas partes de juntarse supera la letra pequeña", expresó este lunes Aguirre en su presentación como nuevo técnico.

Y es que, para el mexicano, entrenar al actual Valencia es "más un orgullo que un peso". "Cualquiera quisiera estar aquí con este gran equipo, plantilla y estadio. Es un reto personal para el cual me siento preparado", añadió.

Asimismo, Aguirre es consciente de que la gente "está cansada de mensajes" y que lo mejor que puede recibir la afición es una victoria en Santander en la próxima jornada. "El plan inmediato es ganar con una identidad y a medida que vaya mejorando los resultados, el público va a ir aplaudiendo en vez de pitar, eso es ley del fútbol. Me tengo que dedicar a darles una alegría", explicó.

Además, el Vasco abordó la posibilidad de seguir un año más en caso de entrar en Liga Europa. "Soy un hombre que le gusta ir paso a paso y no me gusta imaginar cosas. Estoy centrado en el partido en El Sardinero, luego si se dan las cosas, será más bonito. He estado con contratos firmados que no se han cumplido y sin contratos que hemos ido muy bien. Si estamos cómodos, todos seguiremos", continuó.

"No entiendo el fútbol si no hay entrega, sacrificio y amor a la camiseta, eso va por delante. Mis equipos se caracterizan por una enorme energía. Para ganar a mis equipos debe costarte sudor y lágrimas. La voluntad y el querer no es negociable", zanjó.