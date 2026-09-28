Nunca nadie que se haya puesto al frente de la selección alemana firmó un arranque peor al que ha protagonizado Jurgen Klopp. Es cierto que son sólo dos partidos pero el ex técnico del Borussia Dortmund y el Liverpool ha empatado un partido y ha perdido otro en los primeros cruces de su etapa con la Mannschaft

Para su debut como seleccionador Klopp ha hecho un experimento. Convocó 44 jugadores, la mitad los va a usar en estos primeros dos choques y la otra mitad en los siguientes que tiene en este parón. En Holanda la selección jugó bien en la primera parte pero fue muy defensiva en la segunda y el equipo de Xavi Hernández le empató el partido. Para este domingo pasado el combinado germano protagonizó uno de los peores partidos de los últimos años y perdió ante Grecia en Augsburgo, algo que le complicado, incluso, pasar a los cuartos de final

Este jueves jugará en Munich un partido decisivo ante la Serbia de Paunovic que ha perdido los dos partidos pero ahora Grecia, con los dos encuentros ganados, es lider sorprendente y el domingo recibe en Atenas a la selección de Klopp, en un encuentro que puede ser crucial.

Hay que remontarse a 1998 cuando Rudi Voeller cogió el testigo de Berti Vogts para encontrar un comienzo tan dubitativo de un seleccionador y eso que Voeller empató los dos primeros partidos. Klopp no ha dado con la tecla en estos dos primeros choques con el combinado nacional y las críticas ya son bastante ácidas en la prensa. De hecho va a afrontar con jugadores teoricamente suplentes los dos encuentros que faltan

Ya lo dijo el técnico en su primera rueda de prensa. Este experimento con casi cincuenta jugadores se debe a la obsesión de Klopp de tener las puertas abiertas a cualquier jugador. Se amplía el ratio para que un futbolista se concentre con la absoluta para que al final, en las previas de una gran competición haya más competitividad.

Decisiones como cambiar seis jugadores de un partido a otro han sido algo criticadas en la prensa, pero Klopp tiene muchos jugadores en este parón y serán más los cambios que realice el próximo jueves. Este pasado domingo el portero titular fue Alexander Nubel, guardameta del Besiktas turco y la titularidad en la delantera fue para Younes Ebnoutalib, el jugador del Eintracht. Ambos debutaban ayer en la selección

Hay oportunidad para que Klopp se rehaga y Alemania juegue mejor que en estos partidos pero tras la marcha de Nagelsman después del mundial parece que el clima no es el adecuado. Alemania tiene trabajo para revertir esta situación.