La pancarta en español del equipo marroquí más laureado que presiona sobre Ceuta y Melilla: "No se rinde"

Las gradas del fútbol marroquí han vuelto a convertirse en el escenario de una fuerte reivindicación política con tintes diplomáticos. Durante el último encuentro liguero del Wydad Casablanca disputado este fin de semana, la facción más radical de su afición, conocida como los Ultras Winners 2005, desplegó un enorme tifo con un mensaje directo hacia España.

La pancarta, escrita íntegramente en castellano para asegurar el impacto de su mensaje al otro lado del Estrecho, rezaba textualmente: "Por Ceuta y Melilla, Marruecos no se rinde, ni su pueblo".

Marruecos no deja de mandar señales que blanquean la invasión producida en Ceuta y que dejan bien claras cuáles son sus intenciones de cara al futuro.

Con la final del Mundial de fondo

La tensión por albergar la gran final del Mundial que organizarán ambos países junto a Portugal crece día a día. Las autoridades marroquíes están presionando con fuerza mediante proyectos faraónicos, entre los que destaca el monumental Gran Estadio Hassan II de Casablanca, actualmente en fase de construcción y diseñado para 115.000 espectadores y no dudan en ir con todo para llevarse la gran final de la Copa del Mundo.

No es la primera vez que las aficiones radicales del país vecino trasladan el debate de la soberanía al ámbito deportivo utilizando el idioma español. Semanas atrás, los seguidores del Maghreb Fez ya protagonizaron un incidente similar durante un encuentro de competición continental, exhibiendo otra pancarta bajo el lema: "Ceuta y Melilla: dos ciudades, una patria: Marruecos".