La selección española de fútbol, galardonada en los International Luxury Awards

La excelencia del fútbol español trasciende los terrenos de juego para conquistar también el universo de la alta gama. La selección española absoluta, que el pasado 19 de julio se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia tras haber ganado por primera vez el Mundial en Sudáfrica 2010, ha sido galardonada con el prestigioso International Luxury Awards en su categoría de deporte.

El reconocimiento a Luis de la Fuente y sus pupilos se entregará este próximo miércoles 30 de septiembre en una cita llamada a reunir a las grandes esferas del sector del lujo en la capital.

El premio sitúa al combinado nacional bajo el foco de la segunda edición de estos galardones, impulsados por la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain, presidida por Cristina Martín Blasi. La ceremonia tendrá lugar en la emblemática Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, en un escenario de excepción que permiten ensalzar los valores de prestigio, liderazgo y excelencia a nivel global.

¿Qué son los International Luxury Awards?

Los International Luxury Awards se han consolidado como unos galardones pioneros y de referencia internacional al entender el lujo no como una suma de parcelas estancas, sino como un ecosistema global. Lejos de limitarse a los círculos tradicionales de la moda o la alta joyería, estos premios conciben la excelencia de forma transversal, premiando la repercusión, el talento y la influencia de proyectos y personalidades de ámbitos tan diversos como la cultura, la tecnología, la gastronomía, la empresa, las instituciones o, en este caso, el deporte.

La gala de este año reunirá a un elenco estelar de premiados y figuras internacionales de primer orden. Entre los nombres que compartirán protagonismo con el éxito del equipo nacional de fútbol figuran personalidades de la talla de la actriz Eva Longoria, los empresarios François-Henri Pinault y Esther Koplowitz, el político y diplomático Miguel Ángel Moratinos o el chef Albert Adriá, además de referentes de marcas y corporaciones globales de la talla de Google, Financial Times, Rolls-Royce, Brioni o los exclusivos grupos hoteleros Aman y Rosewood.

De este modo, el galardón a la selección española subraya el impacto cultural y el atractivo de la Marca España en la cúspide del deporte internacional, proyectando su éxito más allá de la estricta competición deportiva para integrarlo en la élite de la excelencia global.