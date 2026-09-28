Los tres alfiles de Bobby Aitkenhead que manejan el Real Zaragoza en la sombra

Mientras Jorge Mas sigue sin dar la cara y el traspaso accionarial continúa atascado en el Consejo Superior de Deportes (CSD), en Zaragoza ya hay alguien tomando decisiones. No son caras conocidas para la afición, no salieron en la rueda de prensa del Ibercaja Estadio el pasado mes de julio y probablemente la mayoría de socios no sabría reconocerlos por la calle. Pero son ellos quienes, desde hace meses, manejan los hilos financieros del club: el aparato ejecutivo que IDC, el fondo centroamericano que respalda a A.GAIN, ha desplegado para tomar el control real de la entidad.

Se llama IDC (Inversiones y Desarrollo de Centroamérica) y, según cifras del propio grupo, mueve en torno a los 1.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Su brazo ejecutivo para el deporte es RONDO, el vehículo que ya compró el Deportivo Cali colombiano y que ahora pretende cerrar, el próximo miércoles 30 de septiembre, la operación del Real Zaragoza. Y para ello no ha escatimado en enviar a sus mejores efectivos, tal y como destaca el investigador deportivo Luis Serrano Antón a Libertad Digital.

El hombre de las fusiones

El primero de ellos es Richard Lee, guatemalteco, socio gerente y director de fusiones y adquisiciones de IDC desde 2022, además de director general y director de operaciones de la futura IDC Network. Su perfil es el de un especialista en grandes capitales, gestión de activos y capital privado, curtido en operaciones de calado. Su salto al deporte llegó precisamente con la compra del Deportivo Cali como inversor principal para RONDO, el mismo molde que ahora repite en Aragón.

Richard Lee es, en esencia, el arquitecto financiero de la operación: el hombre que diseña cómo se compra un club, no el que después explica por qué se pierde en Primera RFEF.

Richard Lee. | A.GAIN

El sustituto silencioso de Mariano Aured

El segundo nombre es Javier García Serrano, otro de los hombres de confianza de Bobby Aitkenhead, el rostro visible de A.GAIN. García Serrano se curtió en DAZN, donde pasó por FIBA Media como director de proyectos digitales y ejecutivo de marketing digital, un perfil más tecnológico que financiero a priori. Sin embargo, ha sido él quien ha ocupado el puesto que dejó vacante Mariano Aured, director financiero del Zaragoza hasta el 31 de agosto.

No es un relevo cualquiera: Javier García Serrano ha sido el analista clave de Aitkenhead durante todo el proceso de compra de las acciones a Riverside y a Joseph Oughourlian, y está ahora supervisando hasta el último papel de unas cuentas que, como ya adelantó este medio, arrastran un desvío contable del 20% y una deuda a corto plazo disparada hasta los 15 millones de euros. De hecho, ha sido él quien ha tenido que solicitar una prórroga de 15 días adicionales para cerrar la firma, todo un síntoma de la complejidad —y la opacidad— con la que se ha gestionado el traspaso.

Javier García Serrano. | A.GAIN

El estratega de A.GAIN

El tercer vértice del triángulo es Santos Nagore, cuya trayectoria corre paralela a la de Lee: finanzas, inversión y, desde la compra del Deportivo Cali a principios del año pasado, asesoría estratégica en el sector deportivo y del entretenimiento. Economista con máster en finanzas, Nagore se forjó en IDC Venture, centrado en tecnología y empresas emergentes del continente americano.

Hoy es socio director de A.GAIN, lo que le convierte en el máximo responsable de la supervisión, gestión y estrategia de inversión del fondo en deporte, tecnología y entretenimiento. Si Richard Lee compra y Javier García Serrano ejecuta, Nagore es quien traza el mapa a largo plazo.

Santos Nagore. | A.GAIN

Profesionales de manual, resultados por ver

Sobre el papel, el currículum es impecable: tres ejecutivos con experiencia contrastada en inversión y gestión de activos, curtidos ya en el precedente del Deportivo Cali y con presencia física en el día a día del club, algo que se echó en falta durante buena parte de la etapa de Jorge Mas. A.GAIN insiste en que este es un proyecto "de vida", sin atajos, y que la profesionalización de estructuras como la dirección financiera es la primera piedra para sanear un club que ingresará este curso poco más de ocho millones de euros ordinarios.

El problema es que el zaragocismo ya ha escuchado este discurso antes. Se le prometió solvencia con la llegada de Mas y Joseph Oughourlian en 2022, y el resultado fue el descenso más doloroso de las últimas tres décadas. Ahora se le pide paciencia de nuevo, con la promesa de que estos tres alfiles —discretos, técnicos, sin cámaras ni focos— sabrán convertir el dinero en estructura y la estructura en resultados.

El equipo, que lleva quince años en el infierno de Segunda y a expensas de las multipropiedades, ha ganado cuatro partidos seguidos y quiere creer. Pero sabe, por experiencia propia, que el verdadero examen de Richard Lee, Javier García Serrano y Santos Nagore no se hará en los despachos, sino en el campo. Y ahí, de momento, no manda ninguno de los tres.