Ridículo de La Volpe: perdió una Liga necesitando un punto y le da lecciones a Simeone

Ricardo La Volpe es uno de esos filósofos del fútbol que basan todo el deporte de la pelota en sus extremismos de estilos. El técnico argentino, conocido más por sus derrotas que por sus victorias, es uno de aquellos sentadores de cátedra y, entre otras cosas, se permite el lujo de dar lecciones a gente como Diego Pablo Simeone.

Esto dijo La Volpe en DSports Radio hace unos días: "Si está jugando un equipo de Simeone cambio de canal. No me gusta. Cambio de canal o me voy a tomar un café con mis amigos. Me gustan los técnicos que demuestran buen fútbol, buen manejo y llegadas. Los que generan con los jugadores de adelante y permiten que lleguen los laterales. Me gustan los técnicos que salen a atacar, que salen a proponer el partido. No me gusta el que dice: 'Me paro bien y te contragolpeo con un gol de córner'. No los veo".

Hay que recordar de dónde viene este odio. Este técnico perdió una Liga con Boca cuando solo necesitaba un punto en dos jornadas. Perdió las dos jornadas y en el desempate, Estudiantes le ganó el título. ¿Sabéis quién entrenaba al que le quitó la Liga? Diego Pablo Simeone. Él quita la tele cuando juegan los equipos del Cholo y Simeone le quitó directamente una Liga.

A Boca le alcanzaba en 2006 con sumar un solo punto, pero encadenó dos duras derrotas consecutivas ante Belgrano de Córdoba y Lanús, permitiendo que Estudiantes de La Plata forzara un partido de desempate histórico. En dicha final, disputada en cancha de Vélez Sarsfield, Boca comenzó ganando con un gol de Martín Palermo, pero el conjunto platense dio vuelta el marcador y se impuso 2-1. De ahí su manía a Simeone, por aquel entonces entrenador de Estudiantes.

Lo de La Volpe tiene aún más delito en sus extremismos. Desde su superioridad también menospreció a la España de 2010. La Volpe le dijo directamente a Puyol durante una entrevista lo siguiente: "¿España? Ustedes aparecieron en 2010 y antes no existían. ¿Dónde estuvo la camada de 2014, la de 2018, la de 2022? Esa camada desapareció". Después de eso España ganó el Mundial.

Otro dato más de sus excepcionales ideas. El 17 de septiembre de 2006, durante su debut oficial como director técnico de Boca Juniors en La Bombonera, La Volpe salió al campo de juego vistiendo una camisa blanca y una corbata roja, es decir, los colores de River Plate, el eterno rival de Boca.