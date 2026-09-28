Rodrygo vuelve a tocar balón y da un paso importante en su recuperación

Rodrygo Goes empieza a ver la luz al final del túnel. El atacante brasileño ha dado este lunes un nuevo paso en su recuperación al volver a tocar balón durante su trabajo individual en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Una imagen especialmente esperada después de más de seis meses alejado de los terrenos de juego.

El futbolista continúa avanzando de forma progresiva tras la grave lesión que sufrió el pasado mes de marzo. Rodrygo se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla derecha en el partido de Liga frente al Getafe, una lesión que le obligó a pasar por quirófano el 10 de marzo.

Desde entonces, el brasileño ha ido superando diferentes etapas de su recuperación. Primero llegó el trabajo en el gimnasio y, posteriormente, el regreso al césped. A comienzos de septiembre ya comenzó a trotar en Valdebebas, una fase que supuso otro avance importante en su rehabilitación.

Ahora, el balón vuelve a formar parte de sus ejercicios. Rodrygo ha podido realizar trabajo específico sobre el césped con pelota, una señal positiva dentro de un proceso que el Real Madrid está llevando con máxima prudencia.

Un paso importante, pero sin acelerar los plazos

El regreso al balón no significa todavía que Rodrygo esté cerca de volver a competir. El atacante continúa trabajando al margen del grupo y sigue un plan específico diseñado para completar cada fase de su recuperación.

El Real Madrid, de hecho, todavía no ha establecido una fecha oficial para su reincorporación a los entrenamientos colectivos. La evolución de la rodilla y la respuesta del jugador a las nuevas cargas serán determinantes antes de dar el siguiente paso.

La prudencia está siendo la máxima durante toda la recuperación. Después de una lesión de esta gravedad, el club pretende evitar cualquier riesgo y no contempla acelerar los plazos establecidos.

Rodrygo empieza a recuperar sensaciones

Volver a tocar balón tiene también un componente especial para el futbolista. Después de meses centrado exclusivamente en ejercicios de recuperación, Rodrygo vuelve a tener contacto con el elemento que protagoniza su día a día como jugador.

El brasileño todavía tendrá que completar varias etapas antes de poder regresar a la competición, pero la evolución permite al Real Madrid mirar al futuro con mayor optimismo.

Su regreso será especialmente esperado por un equipo que ha tenido que afrontar el inicio de temporada sin uno de sus atacantes. Rodrygo aún no ha podido estrenarse a las órdenes de José Mourinho, por lo que su vuelta supondrá también su primera oportunidad de trabajar con el técnico portugués.

Por ahora, el objetivo es claro: seguir avanzando sin prisas. El balón ya está de vuelta en los pies de Rodrygo. El siguiente paso será aumentar progresivamente la intensidad hasta que pueda volver a entrenarse con sus compañeros.