"Vinícius no es Vinícius": la surrealista conspiración que habla de suplantación de identidad

Fue noticia en verano y lo sigue siendo ahora en pleno curso 2026/2027. Vinícius Júnior se realizó un procedimiento estético de armonización facial y mentoplastia en julio de 2026, hecho que varió visiblemente su rostro. Las redes sociales se hicieron eco de ello y ahí empezó el show.

El problema es que ahora ya se ha pasado directamente a teorías sobre si es o no realmente Vinícius. De hecho, tras su mal partido con Brasil en el parón, ojo, hay gente que piensa que es su doble el que está jugando.

Esta es una de las teorías:

🚨 Lo que me faltaba por ver: en BRASIL está cobrando fuerza una TEORÍA que afirma que VINICIUS NO ES VINICIUS Tras su actuación ante Australia, en Brasil ha corrido como la pólvora la teoría de que VINICIUS DESAPARECIÓ y que el que está jugando es UN DOBLE para cumplir con sus… https://t.co/Cnt0zovY2E pic.twitter.com/phaoaDlmfe — Madrid Sports (@MadridSports_) September 28, 2026

"Lo que me faltaba por ver: en Brasil está cobrando fuerza una teoría que afirma que Vinícius no es Vinícius. Tras su actuación ante Australia, en Brasil ha corrido como la pólvora la teoría de que Vinícius desapareció y que el que está jugando es un doble para cumplir con sus contratos de publicidad", dice el tuit.

Pero la cosa va más allá porque hablan de cambios en sus piernas y en sus tatuajes: "Su físico y los tatuajes que parecen haber desaparecido de una de sus piernas, además de su nuevo rostro (la operación también sería una tapadera), serían los principales puntos que apoyan esta teoría".

Hay que recordar que el jugador del Real Madrid jamás ha dicho esta boca es mía con este tema. No ha hecho declaraciones formales ni comunicados públicos hablando sobre su procedimiento estético y solo ha subido fotos con su nuevo aspecto sin hacer alusión al mismo.

Ahora bien, el problema de Vinícius está en su rendimiento, no en teorías. El brasileño solo lleva 1 gol y 3 asistencias en 8 partidos oficiales con el Real Madrid en todas las competiciones. incluyendo LaLiga y la Champions League.