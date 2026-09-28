Vozinha y la realidad oculta del precio de la fama: "Prefería la vida de antes"

¿Se acuerdan de Vozinha? El portero de Cabo Verde que con 40 años se convirtió en todo un referente por su gran actuación y su historia -estaba sin equipo-. Pues bien, el bueno de Vozinha, que se hizo muy popular tras el Mundial, añora su vida anterior.

De hecho, ha llegado a confesar en una entrevista con The Observer que "Prefería mi vida antes de la fama, he perdido mi paz y tranquilidad".

Ya no tengo intimidad, o al menos tengo mucha menos que antes. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto.

El veterano guardameta, tras su partidazo contra España en el Mundial, pasó de 56.000 seguidores en Instagram a superar el millón en pocas horas.

El momento en el que todo cambió

Vozinha, que está nominado al Balón de Oro, no olvida el momento en el que se enteró de que todo cambió: "Un miembro del equipo de catering se me acercó y me dijo que tenía millones de seguidores. No tenía ni idea de lo que hablaba; pensé que estaba bromeando, pero insistió. Más tarde, fui a atender a la prensa en la zona mixta y una periodista de CazéTV me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me enseñó su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores... Decidí desactivar las notificaciones de Instagram para no caer en la tentación de estar pendiente de quién me seguía".

"Sé que durante el Mundial hubo muchas empresas y marcas que quisieron trabajar conmigo, pero mientras competíamos solo realicé una colaboración promocional, con UFL Mobile. No sé qué ofertas podrían surgir en el futuro, pero por ahora no quiero trabajar con marcas de tabaco, alcohol ni apuestas", destacó.

El problema de la fama

Vozinha considera que el cambio en su vida no solo le afecta a él, sino también a todos los que le rodean: "Mucha gente quiere ser famosa y tener proyección pública, pero solo ve el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si me dieran a elegir entre la vida que llevo ahora y la que tenía antes, elegiría la de antes. Todos los que me rodean están afectados. Tienen que aprender a convivir con la situación y a poner límites".