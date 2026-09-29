¿A qué hora empieza y dónde ver el España-Croacia?

La selección española de fútbol afronta esta noche un nuevo e ilusionante desafío en la Liga de Naciones de la UEFA. Después de ganar el pasado sábado a Inglaterra en Wembley, con remontada incluida (2-3), el combinado de Luis de la Fuente se mide a Croacia en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, en partido correspondiente a la segunda jornada del grupo C de la competición.

Los campeones del mundo buscarán hacer valer el calor de la afición en territorio andaluz frente a un rival siempre competitivo como es la selección croata de Slaven Bilic, en un duelo vibrante que promete emociones fuertes y fútbol de máximo nivel europeo.

El delantero Roberto Fernández, el extremo Yeremy Pino y el defensa Robin Le Normand son los tres descartes de De la Fuente, mientras que el lateral Iván Fresneda, que se estrena en una lista oficial con la absoluta. y el extremo Víctor Muñoz, sí forman parte en esta ocasión de los 23 inscritos después de haberse quedado fuera en el primer partido ante los ingleses.

¿A qué hora se juega el España - Croacia?

El partido entre la selección española y Croacia se disputa hoy, martes 29 de septiembre de 2026, a las 20:45 horas (horario peninsular español).

¿Dónde ver el partido en televisión y online?

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo desde España, el partido se retransmitirá en abierto a través de La 1 de TVE. Además, de forma online y gratuita, se podrá sintonizar la señal en streaming mediante la plataforma oficial RTVE Play, permitiendo disfrutar del choque desde cualquier dispositivo compatible.

También se podrá seguir en directo en Libertad Digital con comentarios en vivo.