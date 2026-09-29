Así se las gastan en Alemania: una pausa de hidratación... con cerveza

Hay tradiciones que resisten el paso de los años, de las modas tácticas y de la dictadura de los preparadores físicos modernos. Y luego está lo ocurrido el pasado fin de semana en el césped del Weserstadion de Bremen (Alemania), que ha celebrado cien años de historia. Un episodio que roza el surrealismo más absoluto pero que destila aroma a fútbol clásico por los cuatro costados. A fútbol clásico… y a cerveza.

Partido de veteranos entre las leyendas del Werder Bremen y las del Real Madrid. Minuto 32 de la primera parte. El encuentro se detuvo para la preceptiva pausa de hidratación. Pero —y hete aquí la madre del cordero— no se sirvió la ansiada bebida isotónica de rigor o se repusieron líquidos bajo el sol, sino que el encuentro se detuvo para algo mucho más alemán: una generosa ronda de cerveza y chupitos sobre el césped.

Lejos de los rígidos protocolos del deporte de élite actual, los protagonistas de la función —con viejos conocidos de la parroquia blanca, como De la Red, Callejón, Luis Milla, Pepe, Fabio Coentrao, Christian Karembeu o Claude Makelele, y figuras históricas del conjunto verdiblanco como el incombustible Aílton, Diego, Sokratis, Charisteas o Per Mertesacker— no dudaron ni un segundo en aceptar la propuesta.

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Entre risas, aplausos de la grada y brindis improvisados con vaso en mano, el amistoso se convirtió de la noche a la mañana en una de las estampas más virales y comentadas del panorama futbolístico internacional.

Un homenaje con mucha guasa

La ocurrencia, lejos de ser un capricho etílico sin ton ni son, guardaba un trasfondo histórico de puro culto futbolero. Con esta peculiar hydration break recién superada la media hora de juego, la organización quiso rendir un señalado tributo a la figura del histórico colegiado Wolf-Dieter Ahlenfelder.

Cabe recordar aquella mítica efeméride de 1975 en la Bundesliga en la que Ahlenfelder pitó el final de la primera parte de un Werder Bremen-Hannover... ¡después de solo 32 minutos de juego! La leyenda urbana, aderezada por el propio folclore del fútbol alemán, apuntaba a que el árbitro llevaba encima unas cuantas cervezas de más. Así que… ¡qué mejor manera de honrar la memoria de semejante anécdota que calcar exactamente el minuto fatídico y cambiar el agua por la cebada!

En lo meramente deportivo, el duelo de leyendas cumplió con las expectativas del respetable y acabó decantándose del lado local por un ajustado 4-3. Sin embargo, el marcador final fue lo de menos. Lo verdaderamente importante de la cita celebrada en tierras alemanas fue comprobar que, al menos cuando el balón deja de ser una cuestión de Estado financiera y contable, el fútbol aún guarda espacios para la nostalgia, la complicidad y el humor bien entendido.

Una pausa de hidratación al más puro estilo alemán que, sin duda alguna, ya forma parte por derecho propio de la historia grande de lo insólito.