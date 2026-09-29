Bombazo en la carrera por el Balón de Oro: Lamine Yamal da un vuelco y ya es el gran favorito

La pugna por el Balón de Oro ha dado un vuelco de última hora en favor de Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona y de la selección española es ahora el favorito a llevarse el galardón con un 28,22% de probabilidades, según los análisis de Betfair. Lamine tiene empate técnico con Harry Kane. El inglés goza de un 29,63% de opciones de ganar el galardón al mejor jugador del año. En apenas dos semanas, el optimismo sobre Lamine se ha disparado un 111,7% y lo convierte en el jugador cuyas expectativas más han crecido con el tramo definitivo de las votaciones.

La siguiente tabla muestra los favoritos actualmente según el análisis de Betfair a llevarse el Balón de Oro y los cambios que han sufrido en las últimas dos semanas.

Pos. actual Jugador % actual Variación desde 14/09 1 Harry Kane 29,63% -6,9% 2 Lamine Yamal 28,22% +111,7% 3 Kylian Mbappé 4,94% -30,8% 4 Lionel Messi 3,95% +82,0% 5 Khvicha Kvaratskhelia 3,95% -36,8% 6 Rodri Hernández 3,12% -65,7% 7 Ousmane Dembélé 2,58% +18,9% 8 Jude Bellingham 2,58% +18,9% 9 Michael Olise 2,04% -6,0% 10 Fabián Ruiz 2,04% -6,0% 11 Pau Cubarsí 2,04% -38,7% 12 Erling Haaland 1,45% -15,7% 13 Achraf Hakimi 1,45% +18,9% 14 Luis Díaz 1,45% +18,9% 15 Vitinha 1,16% +18,4% 16 Ferran Torres 1,16% +18,4% 17 João Neves 0,88% +17,3% 18 Nuno Mendes 0,88% +17,3% 19 Vinícius Jr. 0,73% -40,2% 20 Bruno Fernandes 0,59% -51,6% 21 Declan Rice 0,59% -51,6% 22 Gabriel Magalhães 0,59% -4,8% 23 Marc Cucurella 0,59% -4,8% 24 Marquinhos 0,59% -4,8% 25 Lautaro Martínez 0,47% -61,5% 26 William Saliba 0,47% -24,2% 27 Willian Pacho 0,47% -24,2% 28 Julián Quiñones 0,47% -52,0% 29 Sadio Mané 0,47% -52,0% 30 Dayot Upamecano 0,47% -24,2%

El efecto Wembley

Este lunes 28 de septiembre se acabó el plazo para que el jurado del galardón dictaminase sentencia. Y en este sentido, todo apunta a que Yamal se ha visto beneficiado del impacto final de sus últimas actuaciones, que aunque deberían contabilizar para el Balón de Oro 2027, podrían tener reflejo en el galardón de 2026. Este periodo de votaciones abiertas con el siguiente curso en juego podría influir en el resultado.

En este lapso de tiempo, el '19' de la vigente campeona del mundo está demostrando un gran rendimiento que se corroboró el sábado 26 de septiembre con un gran partido ante Inglaterra en Wembley (2-3). El triunfo de España, que Lamine marcara un gol y diera una asistencia, amén de que Harry Kane anduviera gris en este choque (marcó un gol, pero falló un penalti) ha podido suponer un empujón más para Lamine.

Mbappé y Rodri se caen de la carrera

En términos probabilidades, el último análisis de Betfair deriva varias conclusiones. La fundamental es que, salvo sorpresa, el Balón de Oro 2026 será una pugna entre dos únicos jugadores: Lamine Yamal y Harry Kane. Tras conocerse los 30 finalistas oficiales, Kane aparecía destacado con tres perseguidores: Lamine, Rodri Hernández y Kyklian Mbappé. Estos dos últimos se han desprendido de la pugna. Los pronósticos no los ven alzando el trofeo. Rodri ha caído un 65,7% sus opciones y ahora es el 6º favorito. Mbappé ha perdido un 30,8% de posibilidades, aunque se mantiene 3º, eso sí, muy lejos de los favoritos.

El efecto recuerdo tras el Mundial parece, efectivamente, disiparse. Porque durante el Mundial, todo saltó por los aires. De hecho, Mbappé y su carrera de récords llegaron a colocarlo como favorito a fecha 10 de julio con una probabilidad del 19,37%, cuando Francia proyectaba la percepción de ser la favorita al título. En esos días, Messi también disparó sus opciones y Rodri apareció de la nada para colocarse también entre los mejores.

Septiembre, punto de inflexión para Lamine

Pasado el boom del Mundial, el poso de las reflexiones y el recuerdo de los méritos durante la temporada de clubes, reordenaron los candidatos en agosto. Todo con un panorama muy abierto. Kane, que antes del inicio del Mundial era el favorito, recuperó su 'trono' y llegó a tener un 34% de opciones a inicios de septiembre.

A lo largo del año, Lamine ha mantenido regularidad en sus probabilidades, sólo lastradas por su dubitativo inicio de Mundial. De hecho, a finales de marzo era el máximo favorito a llevarse el premio. Su peor posición llegó el 10 de julio, cuando cayó a la 7ª posición con apenas un 4,29% de opciones tras el triunfo de España a Bélgica en cuartos de final.

Lamine, sin embargo, sí que logró sobrevivir al efecto post Mundial y se mantuvo firme tras la publicación de los 30 finalistas, el 9 de septiembre. Desde entonces, el rendimiento de la estrella española le ha ido destacando poco a poco hasta convertir septiembre en el mes de inflexión para Lamine. Sus probabilidades han aumentado como ninguno y llama las puertas a convertirse en el Balón de Oro más joven de la historia.