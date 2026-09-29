España golea a Croacia liderada por Lamine Yamal y encadena 40 partidos sin perder

La selección española de fútbol volvió a demostrar por qué luce actualmente dos estrellas en el pecho al arrollar a su rival en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras la prestigiosa victoria lograda el pasado sábado frente a Inglaterra en el mítico escenario de Wembley, el combinado nacional mantuvo su inercia ganadora para imponerse con autoridad por un contundente 4-1 ante Croacia. Este triunfo no solo reafirma el excelente momento de forma de España, sino que permite asentar la extraordinaria cifra de cuarenta partidos consecutivos sin conocer la derrota, consolidando una hegemonía histórica en el panorama futbolístico internacional.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para los intereses de los locales. Apenas habían transcurrido los primeros compases del choque cuando Lamine Yamal perforó la portería rival en el minuto 2. El joven atacante del Barcelona volvió a ser una de las piezas más desequilibrantes sobre el terreno de juego, demostrando que su proyección y talento son una realidad incuestionable para el futuro y el presente del combinado nacional. Sin embargo, el conjunto croata no se desmoronó y logró organizar sus líneas para dificultar el tránsito del balón durante un buen tramo.

Al filo de la media hora de juego, la insistencia rival encontró premio. Dion Beljo aprovechó un desajuste defensivo para establecer las tablas en el marcador, sembrando una momentánea incertidumbre en las gradas del feudo sevillista. Pero la reacción española fue prácticamente inmediata. Poco después del tanto del empate, Marc Pubill se incorporó con acierto al ataque para devolver la ventaja, sellando el 2-1 con el que ambos conjuntos enfilaron el túnel de vestuarios tras el pitido que marcaba el final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Tras el descanso, los vigentes campeones salieron decididos a evitar cualquier tipo de sorpresa y a dominar el partido desde la posesión y el riguroso orden táctico. La superioridad física y técnica se hizo evidente ante una zaga que, paulatinamente, fue cediendo terreno. En este contexto de asedio, volvió a emerger la figura de Lamine para anotar su segundo tanto de la noche y abrir una brecha insalvable. El doblete del atacante sentenció anímicamente el choque y permitió al cuerpo técnico de Luis De la Fuente gestionar los minutos finales con absoluta tranquilidad.

Ya en el tramo final del duelo, frente a un adversario volcado y dejando numerosos espacios en la retaguardia, Nico Williams se unió a la fiesta goleadora. El veloz delantero batió al guardameta rival para establecer el definitivo 4-1, cerrando una actuación coral sobresaliente. Con este holgado resultado, se manda un claro mensaje a los futuros contendientes y se demuestra que la prolongada racha de imbatibilidad es fruto del rigor, el talento y un sistema que sigue maravillando a todos los aficionados al deporte rey.