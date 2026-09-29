La Embassy Cup exhibe músculo en su décimo aniversario

La Embassy Cup convirtió de nuevo a Alcobendas en punto de encuentro para el deporte y la diplomacia. El pasado fin de semana se disputó la competición de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, con 36 equipos participantes, entre ellos representantes de embajadas y de organismos como ONU Turismo y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Sobre el terreno de juego, el equipo de Paraguay volvió a levantar el trofeo. La selección diplomática paraguaya se impuso por 1-0 a Francia en la final, revalidando así el título que conquistó en 2025. China terminó tercera y México ocupó la cuarta posición, según la crónica del torneo.

La edición de este año coincide con el décimo aniversario del torneo. La Embassy Cup nació en 2016 con la idea de reunir a miembros de distintas delegaciones en un contexto deportivo y favorecer el conocimiento mutuo entre comunidades diplomáticas. Así, el proyecto nació como una plataforma que promueve la cooperación, el respeto y el intercambio cultural a través del deporte.

Cabe destacar igualmente que la Embassy Cup se ha disputado en el marco de la Semana Europea del Deporte, de la que forma parte como acto oficial, y en una ciudad, Alcobendas, que ha hecho del deporte una de sus señas de identidad.

En el torneo hubo más de 60 nacionalidades representadas, unos 700 jugadores y más de 2.500 asistentes entre hombres y mujeres de los diferentes cuerpos diplomáticos, familiares y amigos.

Con apoyos institucionales como las Secretarías de Estado de Deportes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Naciones Unidas, Comisión Europea, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid y Alcobendas, LaLiga, entre otras, y las que se van sumando año tras año, como la prestigiosa Fundación Laureus, hay muchos que ven en este proyecto una magnífica plataforma de promoción internacional del Mundial 2030. Su gran reconocimiento y consideración entre las distintas misiones diplomáticas le hacen acreedor de ello.

La apuesta por los valores de Unión, Paz e Intercambio Cultural a través del Deporte será reconocida el próximo 6 de abril de 2027 en la sede de la ONU, en Nueva York, con motivo de la celebración del Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

De esta manera, si de diplomacia deportiva se trata, el apellido de esta nueva etapa de la Embassy Cup sería Road to 2030.