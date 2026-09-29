La Premier declara culpable al Manchester City y todo apunta a sanción histórica

La Premier League por fin se ha pronunciado y va con todo contra el Manchester City. De hecho, la liga inglesa confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023. El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018 y en 114 ha sido declarado culpable.

Se han emitido dos comunicados. Uno de la Premier y otro de su director ejecutivo, Richard Masters. El del jefe de la liga inglesa reza lo siguiente:

"La decisión principal establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este período. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década. Esto también justifica la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City. Si bien el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la Liga se ha mantenido firme en su determinación de que los hechos se establezcan de forma independiente. Es una responsabilidad fundamental de la Premier League garantizar que se respeten las Reglas, aprobadas por los propios clubes, para proteger la integridad de la competición. Es primordial que la Liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados. Nos tomamos este papel muy en serio. Este caso disciplinario y esta decisión son los más importantes en la historia de la Premier League. Aún quedan aspectos por resolver, incluyendo, y esto es crucial, la sanción que se debe imponer por estas infracciones. Ahora que contamos con la decisión de la Comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en el resto del proceso para brindar seguridad jurídica a la Liga, a nuestros clubes y a nuestros aficionados.

Y el de la Premier League es más específico, citando algunas de las acusaciones de las que ha sido declarado culpable el Manchester City:

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación. El propósito de estos esquemas era inflar de forma artificial los beneficios del club y reducir sus costes en más de 900 millones de libras durante el periodo en cuestión, para que pareciera que cumplían con las reglas financieras. La consecuencia de esto, tal y como ha determinado la comisión independiente, es que las cuentas del club no eran ciertas y ocultaron la realidad de los auditores y los entes futbolísticos. La comisión concluyó que el club claramente intentó saltarse las reglas de la Premier League"



Ahora el City podrá apelar hasta el día 2 de octubre, pero la Premier League avisa de que se tomarán medidas contundentes.

¿Qué puede ocurrir?

El veredicto final podría acarrear sanciones históricas y sin precedentes para la entidad sky blue, desde multas económicas multimillonarias y una deducción masiva de puntos en la clasificación, hasta la retirada de los títulos de liga conquistados en ese periodo. Se habla incluso de expulsión de la Premier League.

Nueve títulos oficiales sumó el City en suelo inglés. Eso sin contar las posteriores conquistas de como el título de la Champions. "El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y cuenta con un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes", ha comentado el City en otro comunicado.