El fantasma de que el partido más importante del fútbol mundial no se dispute en el Estadio Santiago Bernabéu ha dejado de ser una especulación para convertirse en un temor real y un clamor dentro del deporte español. Salvo Rafael Louzán, presidente de la RFEF, aliado del Gobierno, quien mantiene las esperanzas intactas, gran parte del fútbol en España considera que la final del Mundial tiene visos de disputarse en Casablanca. Las recientes y contundentes declaraciones del exfutbolista Santi Cañizares han vuelto a poner el foco en la sumisión institucional y política que España está mostrando en la carrera por albergar la gran final del Mundial 2030.

"Ahora mismo, está más preparado Marruecos para albergar una final que Madrid. Como es política, ya está el pescado vendido. Creo que no tenemos ninguna opción. Ojalá me equivoque", aseveraba el exguardameta, señalando directamente el desequilibrio de poder geopolítico entre Moncloa y el Reino Alauí. "¿Quién es España y quién es Marruecos, ahora mismo, políticamente hablando? ¿Qué país tiene más fuerza a nivel mundial? Es una evidencia. No somos nadie en este momento, España no es Marruecos", sentenció Cañizares.

El último factor clave ha sido la victoria electoral del presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, Fouzi Lekjaa, al convertirse en primer ministro del país. El político de Marruecos, en sus últimos momentos de campaña, afirmó que "movilizaremos a todas nuestras instituciones y a todos los marroquíes para que acoja la final del Mundial 2030, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste".

La diplomacia del fútbol: Sánchez frente a la ambición de Rabat

El trasfondo del conflicto excede con creces lo deportivo. Diversas figuras del entorno futbolístico e institucional llevan meses advirtiendo de que la inclusión de Marruecos en la candidatura ibérica —impulsada originariamente bajo la promesa de que el Santiago Bernabéu albergaría la final y el partido inaugural estaría en la Península— ha terminado volviéndose en contra de los intereses nacionales debido a la pasividad del Ejecutivo.

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales llegó a apuntar recientemente a la responsabilidad del presidente del Gobierno: "Si la final no se juega en España, los culpables serán Infantino por poner la zanahoria, y Pedro Sánchez por morderla". Rubiales denunció que el Gobierno regaló cuotas de poder a Marruecos sin exigir garantías blindadas para que la final se quedara en la capital de España.

El 'lobby' de Infantino, Estados Unidos y el bloque africano

Marruecos está jugando sus cartas con una agresividad diplomática y financiera que contrasta con el silencio de Moncloa. El país norteafricano no solo está levantando el imponente Gran Estadio de Hassan II en Casablanca, proyectado para 115.000 espectadores, sino que ha cerrado filas con los bloques de poder más relevantes que controla la FIFA:

Marruecos le garantiza a Gianni Infantino el respaldo masivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y del mundo árabe para sus reelecciones en el organismo, un bloque de votos clave frente al distanciamiento de la UEFA europea. Además, están las relaciones estratégicas con EEUU: la sólida alianza geopolítica que Rabat mantiene con Washington le otorga una posición de privilegio en la escena global, sirviendo como puente clave en el circuito de grandes eventos deportivos. El presidente de LaLiga, Javier Tebas también ha lanzado mensajes de aviso en la misma línea, admitiendo que si la FIFA mantiene en el cargo a Gianni Infantino, la opción del Bernabéu está seriamente comprometida. El actual presidente de la FIFA -hay elecciones a la presidencia en 2027- tiene excelentes relaciones con Marruecos y con Donald Trump, quien tiene interés en que la final sea en Marruecos y no en España.

Mientras Marruecos construye estadios récord y presiona en los despachos con todo el Aparato de Estado, en España el panorama institucional es desolador. ¿Por qué el Gobierno español evita librar la batalla pública por el Santiago Bernabéu mientras Marruecos reclama abiertamente la final?