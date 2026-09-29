Josip Solc, la estrella croata de la Ustacha

Fue un futbolista reputado de los años 20. Internacional. Poco hacía presagiar entonces lo que vendría después. Una Guerra. Una lucha por un bando que no era el suyo. Obligado. Y al fin, la defensa de sus orígenes. De sus diferencias. De la manera más radical posible. Con una organización terrorista nacionalista.

Esta es la vida de Josip Šolc, nacido el 30 de noviembre de 1897 en Zagreb, entonces capital del Reino de Croacia-Eslovenia, dentro del Imperio austrohúngaro. En un clima cada vez más tenso por las disputas internas, Josip fue creciendo con una única obsesión: el fútbol.

En 1917 ficha por el HŠK Concordia Zagreb, uno de los mejores conjuntos de la ciudad. Juega como centrocampista, destacando, según se relata, por sus buenas habilidades técnicas. Estará en el equipo hasta 1928, más de una década, aunque no existen estadísticas individuales ni récords sobre su figura. La falta de documentación consistente en la época.

Pero debía hacerlo bien, Šolc, porque sería también convocado por la selección yugoslava, entonces de manera correcta Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. De hecho, participaría en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920. Sería internacional hasta 1923.

Además, en años posteriores, practicaría otros deportes. Principalmente esgrima, llegando a formar parte del equipo yugoslavo que participaría en la Pequeña Entente -competición entre Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia- en Bucarest en 1938.

Una carrera notable como futbolista y como deportista, que tendría su continuidad en el terreno militar. Porque Josip Šolc completó su formación en la Academia Militar en 1919, en plena consolidación del nuevo Estado yugoslavo tras la Primera Guerra Mundial. Un proceso marcado por la transición hacia un ejército unificado, encargado de integrar diversos elementos étnicos en una institución dominada por personal y tradiciones serbios. Sirvió como oficial hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, en 1941.

Porque todo cambia el 6 de abril de ese año, tras la invasión del Reino de Yugoslavia por parte de las potencias del Eje. Josip Šolc, un oficial croata que había servido en el Real Ejército Yugoslavo, se alinea -como tantos otros compatriotas- con las estructuras militares emergentes del Estado Independiente de Croacia, proclamado el 10 de abril de 1941 bajo el liderazgo de los Ustachas y los auspicios del Eje, y que incluía los territorios de Croacia, Eslovenia y Bosnia-Herzegovina. Un cambio radical que se produce de manera casi inmediata, lo que denota la voluntad latente hacia una reorganización pragmática de las unidades de etnia croata frente a la irreal lealtad continuada hacia un Estado multiétnico.

La nueva función de Šolc en la Guardia Nacional Croata, defender al pueblo croata, con el asesoramiento de Italia y Alemania, frente a las amenazas percibidas de nacionalistas serbios e insurgentes comunistas, así como ante las incursiones partisanas en las proximidades de la capital del Estado Independiente de Croacia.

Su ascenso a general de infantería el 22 de diciembre de 1944 puso de relieve sus contribuciones operativas durante la etapa final del NDH. Las unidades bajo el mando de Šolc también participaron en la Operación Petrinja —una acción conjunta germano-croata contra los partisanos liderados por Josip Broz Tito—.

Las controversias en torno a la trayectoria de Šolc se derivan de su papel como segundo al mando de la 1ª División de Asalto Croata, una unidad de élite del NDH acusada por las autoridades yugoslavas de la posguerra de complicidad en las atrocidades del régimen, incluidas las campañas de limpieza étnica dirigidas contra serbios y judíos.

En 1945, los Ustachas fueron derrotados por el Ejército Rojo, lo que supuso el fin del terror ustacha y el inicio del terror comunista de Josip Broz Tito.

Josip Šolc fue capturado por los partisanos y trasladado a Belgrado, donde se enfrentó a las represalias comunistas por su condición de oficial de alto rango del Estado Independiente de Croacia. Fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 24 de septiembre de 1945.