El asunto Negreira, la entrevista del ex árbitro Tristante Oliva con Ramón Alvarez de MOn y la decisión del Barça de convocar aun acto de conciliación a FLorentino Pérez fueron los temas principales de la tertulia de este lunes en El Prime Palo con Juanma Rodrúguez, Israel IÑiguez, Sergio Valentín, Dani Blanco y Sergio Fernández.

Juanma Rodríguez defendió que "Florentino no se va a presentar. Es una demanda más publicitaria" a lo que Sergio Fernández dijo que "no podemos normalizar que un presidente de un club diga que le han robado ligas" asunto con el que estaban de acuerdo Dani Blanco e Israel IÑiguez mientras que Sergio Valentín defendía "Hace bien el Barcelona en defender lo suyo".

El abogado penalista Fran Pereña intervino en el programa para explicar que "el acto de conciliación es un mero trámite y yo pienso que Florentino no va a acudir". Desde Barcelona Marál Lorente afirmó que "puede ser que se presente a travé d eune scrtiod e su abogado para matizar alguna cuestión".