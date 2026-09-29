Patada a seguir en los 'bleus': Zidane enloquece con el gol de Olise

La imagen ha dado la vuelta al mundo. No es para menos. A Zinedine Zidane siempre se le ha achacado esa elegancia sobria, casi imperturbable, tanto sobre el césped como en la zona técnica y las ruedas de prensa.

Sin embargo, anoche en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, la procesión interna estalló por completo. El técnico de los bleus perdió la compostura y se desató en una celebración furibunda que está dando mucho que hablar.

Una carrera de 50 metros y una patada al aire

El partido de la Liga de Naciones entre Bélgica y Francia agonizaba con tablas en el marcador. Los minutos finales discurrían con máxima tensión cuando Michael Olise, que había saltado al terreno de juego desde el banquillo en sustitución de Bradley Barcola, se inventó una jugada estelar.

Agárrale si puedes... Si es que 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐎𝐥𝐢𝐬𝐞 es tan bueno 🇫🇷✨#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/rx5Rv41Ebe — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2026



El extremo del Bayern de Múnich arrancó una vertiginosa carrera de cincuenta metros, se deshizo de varios defensores contrarios con una zancada imperial y soltó un latigazo inapelable desde la frontal que besó las mallas de la portería defendida por Lammens.

Un gol de genio, en el minuto 88, que suponía el agónico triunfo de Francia (0-1). Pero también la reacción de Zidane: el seleccionador francés saltó disparado, corrió e incluso propinó una patada al aire a un balón que estaba allí en medio en un arrebato de euforia descontrolada.

Nah, que Zinedine Zidane se ha vuelto loco con el gol de Olise 🤣🤣🤣#NationsLeaguexDAZN pic.twitter.com/Dfib49grQy — DAZN España (@DAZN_ES) September 28, 2026

Liderato en la Liga de Naciones

Esta insólita e hiperactiva celebración refleja la enorme exigencia y la pasión con la que Zidane está viviendo su etapa al frente del combinado nacional.

Con este sufrido triunfo en territorio belga, los bleus firman un pleno de dos victorias en este arranque de la competición tras haber superado también a Turquía por 0-1 el pasado viernes, con un solitario gol de Kylian Mbappé, consolidándose de este modo en lo más alto de la tabla de su grupo.