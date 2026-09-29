Piqué inhabilitado: El TAD confirma sanción por amenazas a árbitros

Gerard Piqué tendrá que hacer frente definitivamente a la sanción impuesta por sus enfrentamientos con el equipo arbitral. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha desestimado el recurso presentado por el propietario del FC Andorra y ha confirmado la sanción de seis partidos de suspensión y dos meses de inhabilitación por los hechos ocurridos después del encuentro frente al Albacete.

El episodio tuvo lugar el pasado 1 de mayo, tras la derrota del conjunto andorrano por 0-1. Según quedó reflejado en el acta arbitral, Piqué mostró su disconformidad con varias decisiones durante el encuentro y posteriormente protagonizó nuevos incidentes con los colegiados en la zona de vestuarios.

El exfutbolista siguió al árbitro durante varios metros mientras protestaba por su actuación. Antes de que el colegiado entrara en el vestuario arbitral, Piqué le habría advertido: "Ahora, si queréis, ponedlo en el acta".

La situación no terminó ahí. Ya en el aparcamiento del estadio, el propietario del FC Andorra volvió a dirigirse al equipo arbitral con expresiones que fueron recogidas en el acta y posteriormente utilizadas por los órganos disciplinarios para justificar la sanción.

Entre ellas, según la documentación del expediente, se encontraban frases como "Salid escoltados, no os vayan a agredir" o "En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado".

El TAD considera a Piqué directivo de hecho

Uno de los principales argumentos de Piqué durante el recurso estaba relacionado con su condición dentro del FC Andorra. Aunque no figurase formalmente como miembro de la directiva, el TAD considera que puede ser considerado administrador o directivo de hecho a efectos disciplinarios.

El tribunal tiene en cuenta su condición de propietario del club y su participación en la gestión de la entidad para mantener la competencia de los órganos disciplinarios de la RFEF sobre sus actuaciones.

De esta manera, el TAD respalda la decisión adoptada previamente por el Comité de Disciplina de la RFEF y mantiene las consecuencias deportivas y administrativas derivadas de los incidentes.

También se mantienen otras sanciones

La resolución del TAD afecta también a otras sanciones relacionadas con los acontecimientos del encuentro. Entre ellas se encuentra el cierre parcial durante dos partidos de determinadas zonas del estadio del FC Andorra, además de las medidas disciplinarias adoptadas contra otros miembros del club.

Sin embargo, el tribunal sí ha revocado la sanción que había sido impuesta al presidente del Andorra, Ferran Vilaseca, al considerar que no correspondía aplicar la normativa disciplinaria en los términos utilizados inicialmente.

La resolución del TAD pone así fin a la vía administrativa del procedimiento y confirma la sanción contra Piqué por su comportamiento con el equipo arbitral. La medida contempla seis encuentros de suspensión y dos meses de inhabilitación.