Sonrisa de porcelana, mandíbula de mármol: los retoques estéticos de Vinícius y otros futbolistas de élite

Oscar Wilde le regaló a Dorian Gray un retrato que envejecía por él. Más de trece décadas después, el futbolista de 2026 ha resuelto el asunto con menos metafísica y más ácido hialurónico. Basta comparar la foto de carné de cualquier crack a los 17 años con la de su portada actual para intuir que, entre una y otra, ha pasado algo más que el tiempo y el gimnasio.

Uno de los últimos en sorprender a propios y extraños ha sido Vinícius Júnior, cuyo nuevo aspecto ha disparado el debate: ¿cuánto de lo que vemos en un campo de fútbol es natural?

Para responder, hemos hablado en Libertad Digital de esta y otras cuestiones con el doctor Antonio Fustes, coordinador del Comité Médico de Clínicas Dorsia, tras haber revisado el análisis comparativo que ha elaborado sobre varios deportistas famosos. Una precisión previa, que él mismo ha querido subrayar: ni Dorsia ni el doctor han tratado a estos deportistas, y sus valoraciones se basan en el estudio de imágenes de antes y después. Son, por tanto, interpretaciones profesionales y no historiales clínicos.

La sonrisa, primera parada

Si hay un retoque universal, es el dental. "Cuando te pones a revisar las imágenes de cómo han evolucionado muchos futbolistas, especialmente los más mediáticos, ves sus fotos de los 15-17 años y no tienen nada que ver con lo que son ahora", explica Fustes a este periódico. "Todos tienen trabajos dentales: ortodoncias, carillas de porcelana, sonrisas perfectas", precisa.

El caso de manual es David Beckham. Según el análisis del doctor, el icono de una generación pasó de una dentadura desordenada a una alineada y blanquísima, probablemente con ortodoncia y carillas. Algo parecido ocurre con Cristiano Ronaldo, cuya dentadura juvenil, con dientes claramente descolocados, es hoy "de una perfección absoluta". También con Neymar, al que de joven se le recuerdan colmillos puntiagudos y un tono más amarillento.

En el otro extremo aparece Lindsey Vonn: la esquiadora sostiene que solo se ha hecho carillas dentales y que su secreto es su línea de maquillaje.

Vinícius y la masculinización del rostro

El caso del momento tiene nombre técnico: masculinización facial. "Vinícius tenía el mentón un poco hacia atrás y en el perfil se le veía muy pequeñito. Se lo han rellenado y ahora tiene un mentón diferente", detalla el doctor. La técnica, con ácido hialurónico, se completa en el ángulo mandibular, la zona trasera de la mandíbula, para ensancharla y dar al rostro una estructura más marcada.

Según Fustes, el jugador brasileño del Real Madrid presentaba retrognatia (mentón retraído), y se le ha proyectado hacia delante, se ha corregido el pliegue bajo el labio inferior y se ha ensanchado el mentón para que resulte más cuadrado. La nariz, apunta, ha sido tocada, quizá con una rinomodelación con hialurónico, sutil pero perceptible.

Y el galeno añade: "Eso no lo ha hecho solo él. Se lo ha hecho Ronaldo, se lo ha hecho Beckham… se lo han hecho casi todos". En su análisis, Cristiano presenta pómulos laterales realzados, mandíbula proyectada y mentón ensanchado, además de toxina botulínica en dosis completas que le dejan la frente, el entrecejo y las patas de gallo "completamente lisos".

Beckham, a sus 51 años, luce un glow facial que delata cuidados constantes y, según el doctor, un microinjerto capilar muy bien resuelto, aunque sugiere que en los dos últimos años quizá se haya pasado de frenada.

La nariz de Ramos y el arte de operarse en verano

En el capítulo quirúrgico, la reina es la rinoplastia. "Lo que más suelen operarse es la nariz", resume Fustes, poniendo como ejemplo a Sergio Ramos. "Sergio la tiene operada, y muy bien. Ves las fotos de cuando tenía 18 años y parece otra persona", explica sobre el camero.

El doctor cree que el defensa, de 40 años, corrigió la giba nasal que lucía de joven y le atribuye además marcación mandibular, aumento discreto de pómulos, blanqueamiento dental y una toxina "en una dosis que deja un resultado muy natural, suavizando y no eliminando las líneas de expresión".

La logística importa tanto como la técnica. Con partidos cada tres días, nadie se opera en plena competición. "Los retoques importantes se hacen en el descanso de verano, y algún retoque menor en diciembre, para renovar la toxina y cosas así", explica el doctor.

Por eso, cuando vuelven de vacaciones, "hay que mirarlos mucho". La rinoplastia exige unas tres semanas hasta estar presentable; el resto de procedimientos mínimamente invasivos, unos tres o cuatro días siempre que no se presente complicación. Ramos, según recuerda el doctor Fustes, llegó a jugar con una férula protectora los primeros días tras pasar por quirófano.

Ellas hacen el camino inverso

Las deportistas recorren el camino contrario: feminización facial en lugar de masculinización. Lo que buscan, explica el doctor, es un mentón más fino y delicado y un tercio medio de la cara más redondeado, con mejillas más llenas, algo que los hombres evitan "porque feminiza la cara".

La gimnasta Simone Biles es el caso más citado en el análisis. Según el documento, ella misma ha reconocido un aumento mamario, retoques en los lóbulos de las orejas y en las bolsas palpebrales.

Fustes, por su parte, atribuye a la deportista una probable rinoplastia, toxina con elevación de cejas para una mirada más femenina, relleno de las fosas temporales, aumento general de pómulos y una marcación mandibular delicada, según lo que se aprecia en las imágenes. Todo ello siempre desde la hipótesis.

Cuánto 'cuesta' ser Vinícius

Para la inmensa mayoría de mortales —entre los que se encuentra el autor de estas líneas—, la pregunta del millón (nunca mejor dicho) es el precio. El doctor calcula que el retoque de Vinícius, realizado en Brasil con ácido hialurónico, rondaría "los 3.000 o 4.000 euros", aunque advierte de que depende de quién lo haga.

Una rinoplastia, según el profesional y la clínica, oscila entre 10.000 y 15.000 euros, una cifra elevada que él relativiza: "Es un procedimiento que se hace una sola vez, y ya tienes nariz para toda la vida. Si te la haces joven, la vas a rentabilizar un montón. Hay gente que hace el sacrificio y se la financia".

A ese gasto se suma una rutina cosmética constante: skin boosters, vitaminas, luz pulsada, láseres o estimuladores de colágeno como el ácido poli-L-láctico, tratamientos "menos visuales pero que hacen que la piel tenga una calidad diferente".

¿Y el rendimiento?

Ningún retoque mejora un regate ni un remate, y el propio doctor lo admite. Pero sí influye en algo menos medible: "Está demostradísimo que cuando te ves mejor tienes más seguridad, más confianza en ti mismo y sales con otra actitud. Es un apoyo psicológico importante".

La trayectoria del doctor Fustes

Quien firma estas valoraciones es un médico de largo recorrido. Antonio Fustes nació en Venezuela y lleva ya más de una década en España. Acumula 25 años de ejercicio en medicina estética, nueve de ellos en Clínicas Dorsia, donde coordina el Comité Médico.

Es además profesor de máster, una faceta docente que, según confiesa, le "apasiona". Se define como médico estético, no como cirujano. "Yo pincho inyectables: toxina, ácido hialurónico, estimuladores de colágeno… yo no opero", relata. Tras un cuarto de siglo trabajando de lunes a sábado, calcula que por sus manos han pasado ya "miles de pacientes".

Dorsia, dos décadas de estética

Clínicas Dorsia nació en Valencia hace más de veinte años y ha crecido hasta convertirse en una de las mayores redes de medicina y cirugía estética de España. Su expansión se apoyó en un modelo de franquicia y, en 2012, abrió en Andorra su primer centro en el extranjero, la clínica número 25 del entonces grupo empresarial Otsu.

Actualmente la compañía cuenta con más de 150 clínicas repartidas por España, Andorra y Portugal, con nuevas aperturas recientes en Mallorca, Canarias, Madrid y Alicante. Sus tratamientos más demandados incluyen el aumento de pecho, el balón gástrico, la liposucción de alta definición y la medicina facial.

Cabe destacar también que Dorsia ha sido distinguida en los premios Mejor Servicio del Año en la categoría de clínicas de medicina estética, un reconocimiento basado en la opinión de sus propios pacientes. Pertenece al mismo grupo que Clínicas Origen, especializada en psicología y coaching, bajo la dirección ejecutiva de José Sánchez.

Al final, quizá la lección la dio el propio doctor sin proponérselo. Del futbolista perfecto queda la imagen. Detrás, como en el cuadro de Wilde, hay mucho trabajo, un calendario medido al milímetro y una factura considerable. Todo sea por ganar en autoestima…