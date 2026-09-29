Treinta años del "Rafa no me jodas", una frase que nunca existió

Era un domingo cualquiera de Liga, el partido de Canal Plus. Zaragoza – Barcelona con toda la emoción que llevaban consigo esos encuentros en aquella época. Los maños habían ganado tres de los últimos cuatro encuentros a los culés incluido un 6-3 histórico en 1994. El 29 de septiembre de 1996, hoy hace 30 años, una jugada se convirtió en historia del futbol español. Dos protagonistas. Enrique Mejuto González, el árbitro principal, y uno de sus asistentes, Rafa Guerrero.

Corría el minuto 59 de partido cuando un saque lateral de falta del Barcelona lo ataja sin problemas Juanmi, el portero maño. Cuando todos volvía a sus puestos, el portugués del Barça Fernando Couto le da una patada a Xavi Aguado y Jesús Solana le da un pequeño golpe en el pelo al defensa del Barcelona. El árbitro para el partido a instancias de su línea y el resto es historia. "Penalti y expulsión del número seis. Es clarísimo Quique" le dice Rafa a su árbitro. Este le responde "Venga, Rafa, joder, me cago en mi madre. Penalti y ¿expulsión de quién?" Todo pasa en cinco minutos que son eternos para los dos equipos, para el aficionado y para el resto de España que lo está viendo por televisión sin dar crédito a la imagen.

Mejuto acaba expulsando a Aguado, que era el número seis, pero no había sido quien había cometido la falta, pita penalti a favor del Barcelona y el encuentro se revuelve. Los maños ganaban 3-1 y acabaron perdiendo 3-5 tras una exhibición antológica, lo que quedaba de envite, de un Ronaldo Nazario en pleno estado de forma.

El juez de línea salió mucho más perjudicado de aquella acción. Rafa Guerrero confesó años más tarde que se sintió sólo, no respaldado por su compañero. Incluso, en alguna entrevista, ha llegado a decir que "Mejuto lo vio todo. Se aprecia claramente pero no se atreve a pitar lo que ve y me consulta. Lo hace hasta tres veces. Fue un circo del que, desgraciadamente, fui partícipe".

Cinco años más tarde Guerrero volvió a La Romareda para pitar un partido de Primera pero no aguantó en la misma banda todo el encuentro. En el descanso fue cambiado de banda porque "era insoportable seguir en la banda donde había pasado todo, cinco años antes" dijo en El Chiringuito hace unos años cuando se cumplieron 25 años del suceso.

Ahora con VAR hubiera sido imposible esa acción. Primero porque los jueces de línea intervienen mucho menos en las jugadas, algo que el propio Rafa nos ha confesado algunas veces en El Primer Palo en esRadio "Ahora ya casi no pintamos nada los linieres. Es una desgracia para el fútbol". Ahora con el videoarbitraje la sala VOR le hubiera avisado al colegiado porque la acción no merecía tanto como para la expulsión y por confusión de identidad porque fue Solada, y no Aguado, el que le dio el golpecito a Couto.

De la jugada también queda el curioso efecto que hace en la mente humana una acción con el paso del tiempo. El "Rafa no me jodas" mítico con el que se conoce este momento nunca salió de la boca de Mejuto. Fue un "venga, Rafa, joder". Es intrascendente pero merece la pena reseñarlo porque la jugada no sucedió así. Quizá para los anales de la historia queda mejor el exabrupto de Mejuto "Rafa, no me jodas". Es más coloquial.