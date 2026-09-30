Al-Khelaifi reúne a Madrid y Barça bajo el paraguas de la UEFA y abre una nueva guerra con la FIFA

Nasser Al-Khelaifi no parece dispuesto a conformarse con mandar en Europa. El presidente del París Saint-Germain y de la European Football Clubs (EFC) —la antigua ECA— ha aprovechado la Asamblea General celebrada en Copenhague (Dinamarca) para enseñar las cartas de una partida mucho más ambiciosa: extender la organización de los grandes clubes europeos al resto del planeta y crear una estructura mundial que dé voz propia a los clubes de Sudamérica, África y Asia. El proyecto, bautizado como World Football Clubs (WFC), pretende convertir a la asociación que preside el qatarí en algo más que el interlocutor de los clubes ante la UEFA. Quiere que sea también un actor con peso frente a la FIFA.

La jugada llega, además, después de una fotografía que hasta hace no demasiado tiempo habría resultado casi imposible: el Barcelona de Joan Laporta y el Real Madrid de Florentino Pérez regresando al abrigo de las instituciones europeas. El Barça ya ha formalizado su salida de la Superliga y ha vuelto a acercarse a la UEFA y a la EFC. El Madrid está en proceso de reincorporación al organismo de clubes europeos. Y Al-Khelaifi, que durante años estuvo en las antípodas de Florentino Pérez por la Superliga —y , de paso, también por el caso Mbappé—, no ha tenido reparos en referirse al presidente del club blanco como "mi querido amigo".

Florentino y Laporta vuelven a la familia

La escena de Copenhague tiene una lectura evidente. La guerra de la Superliga ha dejado de ser, al menos en el frente europeo, la trinchera que fue en 2021. El Barcelona dio en febrero el paso definitivo al abandonar la European Super League Company, dejando al Real Madrid como único gran club español que mantenía formalmente su vínculo con el proyecto. El Madrid, por su parte, negocia ahora su regreso a una EFC que agrupa a más de 850 clubes.

Al-Khelaifi quiso subrayar personalmente el cambio de ciclo. Agradeció a Florentino Pérez que crea que el futuro del fútbol europeo debe construirse "sobre la base de la unidad y los intereses colectivos" y dio la bienvenida a Joan Laporta a la "familia" de los clubes europeos. Una escenificación en toda regla de que el frente europeo queda mucho más ordenado que hace unos años.

El mensaje es especialmente significativo porque el conflicto de la Superliga convirtió a Real Madrid y Barcelona en los grandes disidentes del sistema UEFA. El proyecto nació con 12 clubes fundadores, entre ellos Madrid, Barça, Atlético, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Juventus, Milan e Inter. El éxodo posterior de la mayoría de ellos dejó al proyecto prácticamente reducido a Madrid y Barcelona, hasta que los azulgranas decidieron también abandonar formalmente la sociedad promotora.

Ahora la fotografía es otra. Laporta se sienta junto a Aleksander Ceferin y Al-Khelaifi, Florentino negocia su regreso y la EFC aparece como el gran paraguas institucional de los clubes europeos. La paz, al menos en esta parte del continente, está escenificada.

La guerra cambia de escenario

Porque mientras está ofreciendo abrazos en Copenhague, Al-Khelaifi prepara una ofensiva de mucho mayor alcance. Su propuesta pasa por crear una organización mundial de clubes que incorpore a entidades de otros continentes, especialmente de Sudamérica, África y Asia. El objetivo declarado es que los grandes clubes de esas regiones tengan una representación y unas condiciones similares a las que han conseguido los europeos mediante la EFC. Entre los clubes sudamericanos que reclaman mayor peso aparecen gigantes como River Plate y Boca Juniors.

Y aquí aparece la verdadera batalla. Al-Khelaifi ya no plantea solamente quién manda en la Champions o cómo se reparte el dinero en Europa. Está discutiendo quién tiene derecho a sentarse en la mesa cuando se decide el futuro económico y deportivo del fútbol mundial.

La EFC considera que los clubes tienen demasiado peso real como para ser tratados como simples ejecutores de las decisiones de las federaciones. En el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, recordó Al-Khelaifi, 857 futbolistas procedían de clubes europeos, lo que supone casi el 70% del total y el equivalente a la composición de 33 de las 48 selecciones participantes. Su argumento es sencillo: si los clubes forman una parte esencial del espectáculo, también deben tener una participación proporcional en las decisiones y en los ingresos que genera el fútbol internacional.

La propuesta incluso contempla estudiar una fórmula de colaboración con la propia FIFA para la explotación comercial y televisiva de determinadas competiciones, siguiendo en cierta medida el modelo de cooperación entre UEFA y sus socios comerciales. Es decir, Al-Khelaifi no necesariamente quiere dinamitar el sistema. Quiere tener una silla en la mesa donde se reparte el pastel.

Infantino, el nuevo enemigo común

La cuestión es que las relaciones entre la EFC y Gianni Infantino están lejos de atravesar un momento dulce. La propuesta de la FIFA para abrir a inversores privados parte de sus grandes derechos comerciales provocó un terremoto durante el verano. Infantino llegó a plantear una estructura empresarial, FIFA Forward Enterprise, para gestionar los derechos de las principales competiciones, incluido el Mundial, antes de retirar el proyecto ante la oposición de las confederaciones.

El proyecto fue finalmente cancelado, pero el conflicto de fondo permanece. Las cuatro grandes ligas europeas —LaLiga, Premier League, Bundesliga y Serie A— han reclamado una reforma profunda de la gobernanza de la FIFA y una mayor participación de los actores del fútbol en las decisiones.

Al-Khelaifi se ha colocado claramente en ese frente. En Copenhague reclamó transparencia y diálogo y lanzó un mensaje inequívoco: los clubes europeos quieren ser escuchados cuando se toman decisiones que afectan al fútbol mundial. Y pidió además a Aleksander Ceferin que vuelva a presentarse a las elecciones de la UEFA del próximo diciembre.

Así que la aparente reconciliación entre Real Madrid, Barcelona y UEFA no significa que el fútbol haya enterrado el hacha de guerra. Simplemente ha cambiado de trinchera.

El caso City echa más gasolina al fuego

Y en mitad de esta batalla institucional aparece un asunto que resume todas las contradicciones del fútbol moderno: el Manchester City. El club inglés, cuyo director ejecutivo Ferran Soriano forma parte de la dirección de la EFC, acudió a la Asamblea de Copenhague con otro incendio entre manos. La Premier League confirmó el martes que una comisión independiente considera al City culpable de graves infracciones financieras cometidas entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. Según la competición inglesa, el club utilizó contratos comerciales considerados ficticios para inflar ingresos y reducir costes, con un impacto superior a 900 millones de libras. La comisión también consideró probado que el City incumplió sus obligaciones de cooperación durante la investigación.

El Manchester City niega las acusaciones y prepara un recurso. Antes de conocerse oficialmente el fallo, Soriano ya había trasladado al consejo de la EFC que el club iba a luchar para limpiar su nombre y que el procedimiento podría prolongarse durante años. El caso es especialmente incómodo porque afecta directamente a una de las grandes cuestiones que se discuten en este nuevo orden: quién regula a los clubes, con qué reglas y hasta dónde llega el poder de las instituciones. De ahí que la EFC sea clave en este escenario.

De ahí que la Asamblea de Copenhague deje una imagen aparentemente contradictoria. Por un lado, Florentino Pérez y Joan Laporta vuelven a acercarse al ecosistema UEFA y Al-Khelaifi puede presentar la fotografía de la unidad europea. Por otro, el mismo Al-Khelaifi prepara una organización mundial de clubes y planta cara a una FIFA a la que acusa de no contar suficientemente con quienes sostienen económicamente el espectáculo.

La vieja guerra de la Superliga, por tanto, no ha desaparecido. Se ha transformado. Real Madrid y Barcelona vuelven a la familia europea, pero la pelea por el poder, el dinero y la gobernanza del fútbol acaba de saltar definitivamente las fronteras del continente. Y Al-Khelaifi, lejos de guardar las armas, parece dispuesto a convertirse en uno de los generales de esa nueva batalla.