Asencio pasará por el quirófano y estará entre dos y cuatro meses fuera

Nuevo contratiempo para José Mourinho en defensa. Raúl Asencio será sometido este jueves a una intervención quirúrgica a causa de "una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", según ha informado el Real Madrid en un comunicado. Aunque el club no especifica el tiempo de baja, todo apunta a que el canario estará de dos a cuatro meses fuera de los terrenos de juego.

Asencio es uno de los pocos efectivos que estaban disponibles para el técnico portugués en Valdebebas a causa de las bajas por el parón internacional. Este lunes, el club compartió imágenes en el entrenamiento a puerta cerrada en las que podía verse al central español participando en los ejercicios.

Sin embargo, desapareció de dichas imágenes en las sesiones del martes y el miércoles, en las que sí estaban Éder Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, los otros jugadores de campo que no han sido convocados con sus selecciones.



El canario, de 23 años, todavía no ha debutado con el equipo blanco esta temporada en partido oficial. El pasado 30 de julio sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, para el partido contra el Rayo Vallecano.



Se ha sentado en el banquillo en los tres últimos compromisos del Real Madrid, pero no ha disfrutado de minutos. Durante el tiempo de su lesión anterior, fue condenado por conducir en Gran Canaria superando el límite de alcohol permitido, además de haber sido absuelto en el proceso del vídeo sexual grabado y difundido junto con otros excanteranos del equipo.