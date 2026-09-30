Cristiano estalla contra Jorge Jesús y deja la selección: "A su debido tiempo contaré la verdad"

Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la Selección de Portugal en la víspera del partido de Nations League ante Dinamarca y lo ha hecho dejando un mensaje que alimenta todavía más las dudas sobre lo ocurrido en las últimas horas. Mientras su jet privado ponía rumbo a Copenhague y el delantero esperaba en Dinamarca para regresar posteriormente a Madrid, el futbolista rompió su silencio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La salida de Ronaldo se produjo después de la rueda de prensa del seleccionador portugués, Jorge Jesús, y de una conversación entre el jugador y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. El técnico había asegurado públicamente que no existía ningún problema con el delantero, pero poco después Cristiano abandonaba el Parken y dejaba la concentración.

El propio Ronaldo ha explicado que fue él quien tomó la decisión de marcharse después de hablar con el máximo responsable de la Federación, aunque no ha desvelado todavía las razones concretas.

El comunicado de Ronaldo en redes asegura que "después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección. A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la Selección a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción".

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de una conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

El mensaje del delantero portugués no contiene, sin embargo, una despedida definitiva de la Selección. Ronaldo no anuncia su retirada internacional ni afirma que haya puesto punto final a su carrera con Portugal. Su decisión afecta a este parón de cuatro partidos de la Nations League.

La incógnita se centra ahora en las razones que han provocado su salida y en qué ocurrió realmente entre el seleccionador, la Federación y el jugador. Ronaldo ha optado por no entrar todavía en detalles y ha emplazado a los portugueses a conocer su versión más adelante: "A su debido tiempo contaré la verdad".

El desencadenante: media hora calentando y sin jugar

El episodio llega después de la polémica generada en el anterior encuentro de Portugal. Cristiano Ronaldo calentó durante alrededor de 30 minutos ante Noruega, pero finalmente no saltó al terreno de juego. La situación había generado numerosas preguntas en Portugal y el posterior movimiento del jugador ha disparado las especulaciones.

La salida de la concentración se produjo apenas unos minutos después de que Jorge Jesús compareciera ante los medios y negara que existiera algún conflicto con Ronaldo. La secuencia de acontecimientos ha provocado un considerable revuelo alrededor de la Selección portuguesa, especialmente por el momento elegido por el delantero para hacer pública su decisión.

Cristiano, por ahora, ha evitado responder a las especulaciones y se ha limitado a confirmar que hubo una conversación con el presidente de la Federación antes de abandonar el lugar de concentración.