Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras su choque con Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de Portugal en Copenhague y se dispone a regresar a Madrid en su avión privado, según la información publicada desde Dinamarca. El capitán y gran referente de la selección lusa deja el equipo antes de disputar los dos próximos compromisos de la UEFA Nations League, después de unas horas marcadas por la tensión con su seleccionador, Jorge Jesus.

La salida se produce poco después de que el técnico portugués compareciera ante los medios para intentar rebajar la polémica en torno a la situación de Ronaldo. Jorge Jesus había asegurado que "no había ningún problema" con el delantero y que el jugador se entrenaría con normalidad este miércoles. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han provocado un giro radical en la situación.

"Não há caso nenhum, pá!" - Jorge Jesus incisivo sobre Ronaldopic.twitter.com/z58IxjhJMz — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 30, 2026

Cristiano no saltó al entrenamiento junto al resto de sus compañeros en el Parken de Copenhague y posteriormente abandonó el estadio en una furgoneta negra de la Federación Portuguesa de Fútbol. Su marcha de la concentración abre ahora la incógnita sobre si este episodio puede terminar afectando a su continuidad con la selección portuguesa.

El origen de la tensión

La situación comenzó a complicarse después del partido disputado en Oslo ante Noruega. Portugal se impuso por 1-2, pero Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el encuentro. Jorge Jesus apostó de inicio por Joao Félix y Gonçalo Ramos, una decisión que terminó funcionando, ya que ambos marcaron.

Cristiano calentó durante algunos minutos en la segunda parte, pero finalmente no llegó a entrar al terreno de juego. Tras el encuentro, el delantero se marchó directamente al vestuario y tampoco participó al día siguiente en el entrenamiento con el grupo.

El episodio provocó comentarios en la prensa portuguesa y llevó incluso al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, a desplazarse hasta Copenhague para reunirse con Ronaldo y Jorge Jesus.

Jorge Jesus reivindica su autoridad

En la rueda de prensa previa al encuentro frente a Dinamarca, Jorge Jesus explicó que había hablado previamente con Cristiano sobre el plan previsto para los siguientes partidos. El entrenador sostuvo que había acordado con el delantero que no disputaría los encuentros ante Noruega y Dinamarca, aunque dejó abierta la posibilidad de utilizarlo durante el partido si las circunstancias lo requerían.

"Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión", afirmó el seleccionador, reivindicando su autoridad para tomar las decisiones deportivas.

Jesus también aseguró que Cristiano "nunca rechazó nada" y negó que se hubiera producido un enfrentamiento entre ambos. Según su versión, el jugador simplemente realizó trabajo de gimnasio después del encuentro y no se negó a entrenar.

"Cristiano no se negó a entrenar", insistió el técnico, que comparó su gestión del delantero con la de Bruno Fernandes. El seleccionador defendió que el estatus de una figura como Ronaldo no supone que tenga derechos deportivos diferentes al resto de la plantilla.

Rúben Dias intenta rebajar la polémica

Antes de las explicaciones de Jorge Jesus, Rúben Dias también fue preguntado por la situación del capitán. El defensa del Manchester City aseguró que dentro del vestuario no existían problemas pendientes y trató de contextualizar la reacción de Ronaldo.

"Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos", explicó el central, quien recordó que ese tipo de emociones pueden producirse durante un partido sin que afecten al compromiso de un jugador con la selección.

Sin embargo, pocas horas después, la ausencia de Cristiano en el entrenamiento y su salida del estadio han elevado nuevamente la tensión.

La marcha de Ronaldo se produce cuando Portugal afronta un nuevo compromiso de la Nations League y después de un inicio perfecto de la era de Jorge Jesus, con dos victorias en sus dos primeros partidos.

El delantero, que continúa siendo el gran símbolo de la selección portuguesa, abandona así la concentración antes de los dos encuentros que quedaban por disputar en este parón internacional.

Ahora queda por conocer si su salida responde exclusivamente a una decisión relacionada con su planificación física y deportiva o si supone una ruptura con la concentración portuguesa. El episodio vuelve a colocar en primer plano el futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal, justo cuando el combinado luso busca avanzar en la competición bajo las órdenes de Jorge Jesus.