El mítico Girondins de Burdeos es comprado por un euro: ¿qué le pasó al exequipo de Zidane?

Apunten este palmarés. 6 títulos de la Ligue 1 cosechados en los años 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 y, el más reciente, en 2009. 4 Copas de Francia en 1941, 1986, 1987 y 2013. 3 Copas de la Liga en 2002, 2007 y 2009 y además 3 Supercopas de Francia. En Europa, una Copa Intertoto. Todo eso ganó el mítico Girondins de Burdeos que ahora mismo está en el pozo del fútbol francés.

¿Qué le pasó al exequipo de Zidane, Dugarry o Pauleta? El FC Girondins de Burdeos milita en la sexta división francesa tras encadenar varios descensos administrativos y deportivos. Es tal su situación que ha sido adquirido este miércoles por el grupo inversor deportivo estadounidense Park Bench por una cifra que suena a chiste.

La operación se ha cerrado por la cantidad simbólica de un euro:

Le FC Girondins de Bordeaux annonce la signature d'un accord de cession entre la société de Gérard Lopez, actuelle propriétaire du club, et Park Bench. Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. Dans le cadre de la procédure légale de reprise,… pic.twitter.com/vSFaxEPOzE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 30, 2026

Este es el comunicado del propio club galo:

El FC Girondins de Burdeos anuncia la firma de un acuerdo de cesión entre la sociedad de Gérard Lopez, actual propietario del club, y Park Bench. Esta operación se concluye por un euro simbólico con la asunción de las deudas. En el marco del procedimiento legal de toma de posesión, los compradores serán entrevistados en los próximos días por la Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol de Nueva Aquitania. Esta firma marca una etapa mayor para el futuro del FC Girondins de Burdeos.

El empresario hispano-luxemburgués Gérard Lopez asumirá la totalidad de las deudas y evitará, si todo sale bien, la desaparición del club. Eso sí, aún falta un trámite. "Como parte del procedimiento legal de adquisición, los compradores serán entrevistados en los próximos días por la Comisión Regional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol de Nueva Aquitania", ha explicado la directiva en su nota de prensa. Este organismo será el encargado de dar el visto bueno definitivo al plan de viabilidad presentado por Park Bench.

Tardaría mucho en volver aún, pero ojalá dentro de un tiempo podamos ver al Girondins en el sitio que merece ya que por sus filas pasaron jugadores como Zinedine Zidane,Alain Giresse, Jean Tigana, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Sylvain Wiltord, Yoann Gourcuff, Laurent Blanc o Pedro Pauleta.