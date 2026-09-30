Fran García sustituye a Grimaldo en la selección española

Fran García, del Real Betis, se va a incorporar en las próximas horas a la selección española de fútbol, en sustitución de Alejandro Grimaldo, debido a las molestias que el lateral del Atlético de Madrid que sufre en el muslo izquierdo, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web.

El jugador de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de 27 años, regresa así a una convocatoria de Luis de la Fuente, con quien ya jugó dos partidos en 2023. El técnico riojano le llamó en junio de aquel para sustituir al lesionado Juan Bernat de cara a la Final Four de la Liga de Naciones, en la que no participó, pero sí lo hizo meses después, en los partidos de la ventana de octubre ante Noruega (0-1), donde fue titular, y contra Escocia (2-0), en el que salió tras el descanso, en encuentros correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa 2024.

Asimismo, Fran García podría disputar sus primeros partidos con la selección siendo futbolista del Betis, club al que ha llegado esta temporada después de tres campañas en el Real Madrid.

Ahora, el lateral será el posible relevo del titular en su puesto, Marc Cucurella, para los dos partidos que restan de este parón internacional ante Chequia, el próximo sábado en Oviedo, y ante Croacia, el martes 6 de octubre en Split.

Grimaldo, por su parte, se ha sometido este miércoles a unas pruebas tras haber notado unas molestias en el cuádriceps durante el calentamiento del partido ante Croacia que la selección española ganó por 4-1 ante Croacia en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, consolidándose así como líder del grupo A1 de la Liga de Naciones.