Guardiola rompe su silencio tras la culpabilidad del Manchester City

Pep Guardiola ha roto su silencio tras el veredicto de culpabilidad contra el Manchester City emitiendo un mensaje de apoyo incondicional en el que asegura: "Superaremos esto juntos". El exentrenador del club se pronunció hoy, 30 de septiembre de 2026, pocas horas después de que una comisión independiente de la Premier League declarara a la entidad culpable de 114 de los 115 cargos financieros imputados por irregularidades en sus cuentas y patrocinios entre 2009 y 2018.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el técnico de Sampedor —quien dejó el banquillo del Etihad Stadium en verano de 2026— cerró filas en torno a la directiva y los aficionados: