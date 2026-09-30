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Fútbol

Guardiola rompe su silencio tras la culpabilidad del Manchester City

Su City atraviesa horas muy convulsas tras ser declarado culpable de las 115 infracciones.

Libertad Digital
Su City atraviesa horas muy convulsas tras ser declarado culpable de las 115 infracciones.
Guardiola | Manchester City

Pep Guardiola ha roto su silencio tras el veredicto de culpabilidad contra el Manchester City emitiendo un mensaje de apoyo incondicional en el que asegura: "Superaremos esto juntos". El exentrenador del club se pronunció hoy, 30 de septiembre de 2026, pocas horas después de que una comisión independiente de la Premier League declarara a la entidad culpable de 114 de los 115 cargos financieros imputados por irregularidades en sus cuentas y patrocinios entre 2009 y 2018.

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A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, el técnico de Sampedor —quien dejó el banquillo del Etihad Stadium en verano de 2026— cerró filas en torno a la directiva y los aficionados:

Quiero que todos y cada uno de los fans del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca. Estoy, siempre he estado, siempre estaré, detrás de mi club, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y ustedes, nuestros seguidores únicos.

Dejadme ser claro: superaremos esto juntos.

Os amo a todos"

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