Laporta confiesa que quería haber fichado a Lautaro "a cualquier precio"

El FC Barcelona se ha hecho este verano con los servicios de Rodri Hernández, Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Gabriel Jesus, pero se le ha escapado el que era el gran objetivo de Joan Laporta. Se trata del delantero argentino Lautaro Martínez, a quien el dirigente quería fichar "a cualquier precio".

Así lo ha reconocido el presidente culé en una entrevista con el Corriere dello Sport italiano, donde asegura que el ariete de Bahía Blanca, de 29 años, es "un futbolista increíble" y que "no queríamos dejarlo escapar". "Llamé al presidente (Giuseppe Beppe) Marotta y me dijo que el jugador no estaba en venta", ha dicho Laporta al rotativo deportivo con sede en Roma, en unas palabras publicadas este miércoles.

"En cualquier caso no habría sido el jugador quien decidiera si marcharse o no, porque el Inter quería conservarlo. Así que, por respeto a Beppe, a quien aprecio mucho, nos detuvimos", ha añadido.

El dirigente barcelonista, que confirma así los rumores del pasado mercado estival que situaron al argentino en la órbita del Barça, destaca la dificultad de la operación debido a que el Inter blindó al jugador más importante de su plantilla.

El Barcelona fue detrás del atacante durante los últimos años, aunque el Inter siempre se mostró tajante respecto a mantener a su delantero, quien en alguna ocasión también llegó a trasladar al equipo italiano su atracción por el Barça.

Lautaro Martínez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, agradeció el interés del Barça pero también dejó claro que su cabeza y su vida están en Milán. "He elegido quedarme en el Inter porque aquí estoy bien y tengo ganas de quedarme para hacerlo aún mejor", dijo en declaraciones a Sky durante la Gran Galà del Calcio.