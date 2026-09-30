El Manchestr City y su posible sanción rotunda en la Premier acaparó el programa de El Primer Palo en esRadio de este martes. Juanma Rodríguez moderó la tertulia con Marí Trisac, Dani Blanco, David Sánchez y Alfredo Somoza.

La dura sanción que le espera al conjunto inglés fue comentada por el periodista de La Media Inglesa Alberto Chozas. "La Premier ha sido durísima en su comunicado. No me quedan dudas de que el City será sancionado". David Sánchez estaba de acuerdo "es un campeonato serio y no van a dejar pasar las trampas" a lo que Alfredo Somoza decia "ya se sabía hace tiempo. Y Guardiola ha sido muy listo. No quiso quedarse como el entrenador señalado"

María Trisac fue contundente. "Es reprochable lo que ha hecho el City y tiene que caer sobre el equipo el peso de la ley" a lo que Dani Blanco matizaba "en la Liga española, sin embargo, esperan a no se qué para ponerse las pilas".

La victoria de la selección española ante Croacia también fue comentada. Todos los contertulios destacaron el buen juego espñol y que "esta selección divierte más que la de 2010, aunque las dos son buenísimas".