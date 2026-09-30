Reino Unido amenaza con ir con todo a por el Manchester City: "Podrían ser expulsados"

La Premier League anunció el martes de forma oficial que el Manchester City ha sido considerado culpable de la inmensa mayoría de las irregularidades financieras de las que fue acusado en febrero del año 2023. En concreto, 114 de 115. Esta histórica decisión marca un antes y un después en el fútbol inglés y europeo, poniendo en jaque el modelo económico desarrollado por la entidad mancuniana bajo el amparo de sus propietarios en Abu Dabi.

La última persona en hablar ha sido la ministra de Deportes del Reino Unido, Lisa Nandy, que confirma que una de las posibilidades es echar directamente al club de la Premier League. "Si se confirman los cargos, podrían ser expulsados como medida más extrema. La integridad del juego no está en venta", confirmó en Times Radio.

Además, en las últimas horas, Nandy también dio su opinión sobre el tema en un acto en Liverpool:

🗣️ "We need to uphold the integrity of the game." Lisa Nandy, the Culture, Media and Sport secretary, says the Premier League report confirming that Man City have been found guilty of all financial breaches is 'incredibly serious'. pic.twitter.com/635hZW9yBY — BBC Sport (@BBCSport) September 29, 2026

Estas declaraciones de la ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Reino Unido, Lisa Nandy, se realizaron el martes 29 de septiembre de 2026 y fueron emitidas en entrevistas en directo concedidas a las cadenas británicas BBC News Channel y BBC Radio 5 Live

Hay que recordar que el conjunto que dirige actualmente Enzo Maresca se enfrentaba a un total de 115 cargos por haber vulnerado sistemáticamente el juego limpio financiero de la competición británica. Las investigaciones, que abarcaron un largo periodo comprendido entre las temporadas 2009 y 2018, revelaron presuntas trampas a la hora de reportar los ingresos reales por patrocinios y de detallar con exactitud los salarios tanto de los jugadores como del cuerpo técnico.