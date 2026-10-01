El estadio de Balaídos pasará a llamarse Conxemar a partir de la temporada 2028-29

El estadio del Celta de Vigo cambiará de nombre en el futuro a medio plazo. A partir de la campaña deportiva 2028-2029, el recinto deportivo pasará a denominarse Conxemar Balaídos, una vez que llegue a su fin el actual contrato que la entidad viguesa mantiene con la firma financiera Abanca para dar nombre a sus instalaciones.

Este cambio es fruto del reciente acuerdo estratégico de patrocinio alcanzado entre el equipo de fútbol y la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura, principal representante de la industria del mar en España. Dicho convenio se extenderá hasta el año 2033 y fue presentado oficialmente en la ciudad gallega.

La vinculación entre ambas instituciones no se limitará únicamente al cambio de denominación del recinto, sino que contempla la inauguración de un nuevo Espacio Conxemar dentro de las propias instalaciones deportivas. Asimismo, se potenciará la difusión de la conocida Feria Conxemar utilizando los distintos soportes publicitarios y las plataformas digitales de la escuadra celeste, con el objetivo de llegar a nuevos públicos.

Desde la organización pesquera han detallado que este nuevo recinto funcionará como un punto de encuentro profesional destinado a las compañías asociadas, instituciones públicas y diferentes representantes del ámbito marítimo. En este lugar se buscará promocionar activamente los productos del mar, facilitando así la creación de nuevas oportunidades de negocio y fomentando vías de colaboración empresarial.

Por otro lado, las entidades integradas en la asociación gozarán de condiciones preferentes para acceder a zonas exclusivas y butacas reservadas en el campo de fútbol. Esta medida pretende reforzar la implicación del empresariado en un proyecto que aúna divulgación y proyección internacional con un firme respaldo al tejido productivo relacionado estrechamente con la economía azul.

El presidente de la agrupación pesquera, Eloy García Alvariza, ha querido poner en valor la trascendencia de esta unión, asegurando que trasciende la mera colaboración corporativa. "Compartimos una forma de entender el compromiso con la sociedad, basada en la promoción de hábitos saludables, el esfuerzo y el bienestar de las personas", ha afirmado el directivo, para quien el deporte constituye una herramienta extraordinaria para concienciar sobre la importancia de una correcta alimentación.

En la misma línea se ha manifestado la presidenta de la institución olívica, Marián Mouriño, quien ha mostrado su entusiasmo por la consecución de este pacto a largo plazo. "Elegir socios también es una manera de definir qué club queremos ser y qué queremos representar, y en ese sentido Conxemar tiene un encaje muy natural con el Celta", ha explicado la máxima mandataria. Para Mouriño, el mar es un elemento identitario clave que conecta a la entidad con su comunidad, permitiendo crecer desde las raíces y fortalecer la presencia del equipo tanto dentro como fuera de la región, según recoge la agencia EFE.