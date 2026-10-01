La estrategia legal del Manchester City para esquivar la monumental sanción que se cierne sobre él pasa por una confesión insólita. Según ha revelado la prensa británica, la entidad deportiva planea reconocer en su apelación que los fondos con los que infló sistemáticamente sus presupuestos no procedían de sus propietarios legales, sino directamente del Gobierno de Abu Dabi. De este modo, la institución asume en la práctica su condición de 'club estado', una figura ampliamente criticada por distorsionar el libre mercado en el mundo del deporte y la libre competencia.

El club inglés fue adquirido por el fondo de inversión Abu Dhabi United Group (ADUG) en el año 2008. Desde aquel momento, una inyección constante y masiva de capital extranjero lo transformó en una de las organizaciones más ricas y exitosas del panorama europeo. Sin embargo, ese meteórico ascenso ha quedado ahora bajo sospecha después de que una comisión independiente declarara a la entidad culpable de más de un centenar de irregularidades financieras. Las acusaciones apuntan a un fraude que superaría los 1.000 millones de euros mediante la articulación de patrocinios fraudulentos.

Para tratar de combatir este demoledor fallo, la defensa planea presentar nueva documentación argumentando que el dinero irregular no fue introducido por los dueños formales a través de ADUG. El objetivo es desviar la responsabilidad hacia el propio Ejecutivo del país árabe, reconociendo abiertamente que los fondos que doparon las cuentas del equipo formaban parte de una inyección de dinero público estatal.

Esta audaz pero polémica maniobra no es completamente nueva. Los abogados de la entidad ya intentaron esgrimir este argumento ante la comisión independiente durante la primera fase del proceso. No obstante, los jueces lo rechazaron de plano por considerarlo falso y por entender que se trataba de una excusa fabricada a posteriori, desarrollada mucho tiempo después de que ocurrieran los hechos probados, con el único fin de justificar las irregularidades en sus balances financieros.

La institución mancuniana tiene de plazo hasta este mismo viernes para formalizar el recurso de apelación y mantiene intacta su postura de inocencia. Los portavoces del equipo aseguran poseer pruebas irrefutables que, según su versión, cambiarán por completo el veredicto adverso. Una vez presentado el escrito, el tribunal dispondrá de un periodo de doce semanas para estudiarlo, seguido de una vista oral de cinco días de duración y un tiempo de deliberación que podría extenderse hasta un mes adicional.

El desenlace de este complejo litigio no solo marcará el futuro deportivo y económico de la entidad, sino que sentará un precedente vital sobre el papel de los regímenes políticos extranjeros que utilizan el fútbol occidental para lavar su imagen pública, ignorando la igualdad ante la ley y las reglas de los mercados libres.

El presidente, con inmunidad diplomática

El presidente del Manchester City, Khaldoon al-Mubarak, ostenta inmunidad diplomática en el Reino Unido desde el año 2020, según una información revelada este jueves por el diario económico Financial Times. De acuerdo con esta publicación, el máximo responsable de la entidad deportiva, que ocupa el cargo desde la adquisición del equipo por parte de Emiratos Árabes Unidos en 2008, fue incluido en un registro oficial de diplomáticos. Esta condición le otorga de forma automática una protección legal absoluta a la hora de afrontar cualquier investigación de carácter criminal dentro del territorio británico.

Aunque por el momento no existe evidencia alguna de que Khaldoon al-Mubarak haya cometido actos delictivos de manera directa, las fuentes legales consultadas por el Financial Times advierten de un escenario jurídico complejo. Existe la clara posibilidad de que el conocido caso de las irregularidades financieras en el seno de la institución tenga consecuencias penales que trasciendan las meras sanciones deportivas que la comisión independiente decida imponer sobre el conjunto inglés. Las acusaciones que pesan sobre el equipo se centran en un posible fraude contable cometido entre las temporadas 2009 y 2018, justo el periodo que ha estado bajo el intenso escrutinio de la Premier League.

La relevancia de Mubarak no se limita a los despachos corporativos de Mánchester. Se trata de uno de los hombres más influyentes de Emiratos Árabes Unidos, donde también ejerce como presidente ejecutivo del fondo soberano de Abu Dabi, conocido como Mubadala. Su estatus de poder refleja la estrecha vinculación entre los intereses de Estado y la propiedad del club, algo que ha generado un amplio debate sobre el modelo de gestión en el fútbol europeo y el control efectivo de las inyecciones de capital extranjero.

Según se desprende del extenso informe elaborado durante la investigación oficial, el Manchester City infló sus presupuestos de forma sistemática durante casi una década. Este proceder habría dado como resultado una adulteración de sus cuentas que supera los 1.000 millones de euros, burlando así las estrictas normativas de control económico de la competición. A lo largo de ese mismo periodo bajo sospecha, la plantilla logró amasar ocho títulos, entre los que destacan tres campeonatos de liga, consolidando su hegemonía en el panorama deportivo.