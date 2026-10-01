El Real Madrid pide a la UEFA que dé un vuelco al caso Negreira

El Real Madrid ha emitido un comunicado en el que, tras conocer que la UEFA ha confirmado la recepción de diversos documentos enviados por el club sobre el caso Negreira, señala que espera que "la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión".

Este es el escrito íntegro del club blanco:

Ante la comunicación realizada en el día de hoy por UEFA en relación con el denominado "caso Negreira", el Real Madrid C. F. manifiesta lo siguiente: UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C. F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos efectuados durante las dos últimas décadas por el F. C. Barcelona a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia presentada por nuestro club incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral. El Real Madrid C. F. considera imprescindible que, una vez que UEFA dispone de esta documentación, la investigación avance con la máxima celeridad hasta su completa conclusión y que los órganos competentes adopten las decisiones que correspondan conforme a la gravedad de los hechos acreditados. Nuestro club continuará colaborando activamente con UEFA y ejerciendo cuantas actuaciones estén a su alcance para el esclarecimiento de unos hechos que considera incompatibles con los principios de integridad, transparencia y juego limpio que deben presidir el fútbol europeo.

Este comunicado del Real Madrid ha llegado justo después del emitido por la UEFA:

"La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado «caso Negreira»). Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso".

El máximo organismo del fútbol europeo ha confirmado hoy a través de un comunicado oficial la recepción de los documentos enviados por el Real Madrid sobre el caso Negreira con Florentino Pérez a la cabeza.

El siguiente movimiento queda en manos de la UEFA, pero de por medio habrá interacción entre clubes, Real Madrid y Barcelona. El acto de conciliación entre las partes se celebrará el próximo 25 de noviembre en Madrid. El Barcelona exige una rectificación de Florentino, previo paso a una querella. No parece que el mandatario blanco vaya a rectificar.

Hay que recordar que el caso Negreira basa su investigación judicial en el pago, por parte del Barcelona, de un total de 8,4 millones de euros entre los años 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira, mientras este ejercía como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) en España.