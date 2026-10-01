Hay partido en el caso Negreira: Real Madrid y Barça reaccionan al comunicado de la UEFA

Hay partido, como decían los informadores del Barcelona cuando hablaban este verano de Julián Álvarez, pero en este caso lo hay alrededor del caso Negreira. La UEFA, máximo organismo del fútbol europeo, ha confirmado hoy a través de un comunicado oficial la recepción de diversos documentos enviados por el Real Madrid sobre el caso Negreira.

Lo más importante no solo es la recepción de los documentos, sino una de las frases dentro del comunicado. En concreto, la que dice que "los tendrá en cuenta como parte de su investigación en curso".

Este es el comunicado de la UEFA:

"La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid CF una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el FC Barcelona en el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el denominado «caso Negreira»). Los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA también han recibido estos últimos documentos, que evaluarán como parte de su revisión en curso del caso".

Florentino Pérez, presidente del club blanco, ha sido el impulsor de esta entrega de documentos por los pagos del Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

"Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dosier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol", dijo Florentino Pérez en la rueda de prensa del 12 de mayo.

Ahora se espera un nuevo movimiento de las dos partes, Real Madrid y Barcelona. El acto de conciliación entre las partes se celebrará el próximo 25 de noviembre en Madrid, como paso previo a la formalización de la querella. El Barcelona exige una rectificación de Florentino, la cual parece poco probable que se produzca.

Hay que recordar que el club azulgrana remitió por escrito un informe a la UEFA al respecto y tras recabar esa información, en julio de 2023, el Comité de Apelación de la UEFA decidió admitir provisionalmente la participación del Barcelona en sus competiciones.

El FC Barcelona reacciona a ambos comunicados

El FC Barcelona ha querido aclarar en un comunicado que la UEFA no ha abierto ni reactivado un nuevo expediente por el caso Negreira. Según el club, la investigación comenzó en 2023 y sigue abierta, por lo que la documentación enviada recientemente por el Real Madrid será valorada dentro de ese procedimiento ya existente. El Barça señala que la UEFA no se ha pronunciado sobre el contenido o la importancia de esos documentos y que, por ahora, los investigadores no han realizado ningún nuevo requerimiento al club.

Pero no sólo eso sino que el Barcelona también recuerda que el expediente está vinculado al procedimiento penal que se tramita en España y afirma que seguirá colaborando con las autoridades competentes. Asimismo, destaca que desde el inicio de la investigación ha obtenido las licencias UEFA y participado en sus competiciones sin impedimentos. El club pide, en definitiva, rigor y precisión al informar sobre el estado de la investigación.