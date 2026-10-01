Julen Guerrero, fuera de peligro tras sufrir un infarto

Julen Guerrero se encuentra fuera de peligro después de haber sufrido un infarto de miocardio la pasada semana. El exjugador del Athletic Club y de la selección española tuvo que ser ingresado tras sentirse indispuesto, pero su evolución ha sido favorable y actualmente ya se encuentra en su domicilio, donde continúa con su recuperación.

La noticia se ha conocido este jueves, cuando el estado de salud del exfutbolista es ya estable. Según la información publicada por AS y posteriormente recogida por otros medios, Guerrero se encuentra fuera de riesgo y haciendo vida normal mientras se recupera del episodio cardíaco.

A sus 52 años, Guerrero continúa vinculado al mundo del fútbol. Actualmente ejerce como mánager general del CD Estepona, conjunto de Segunda Federación al que llegó a finales de 2025. Desde el club malagueño ha seguido desarrollando su labor en la gestión deportiva después de haber ocupado diferentes cargos como entrenador y responsable de cantera.

Una figura histórica del Athletic

Julen Guerrero es uno de los futbolistas más reconocidos de la historia reciente del Athletic Club. Formado en Lezama desde niño, debutó con el primer equipo en 1992 y desarrolló toda su carrera profesional en el conjunto rojiblanco, hasta su retirada en 2006.

Con la selección española disputó 41 partidos entre 1993 y 2000 y marcó 13 goles. Además, participó en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, así como en la Eurocopa de Inglaterra 1996.

Su recuperación llega después de un año especialmente complicado en el plano personal. En abril falleció su esposa, Elsa Landabaso, con quien estaba casado desde el año 2000 y con quien tuvo dos hijos. Tras conocerse la noticia, Guerrero recibió numerosas muestras de apoyo procedentes del Athletic, el CD Estepona y diferentes instituciones y figuras del fútbol.

Ahora, el exinternacional español afronta una nueva etapa centrado en su recuperación y rodeado de su familia y allegados. La evolución positiva de su estado de salud ha permitido que ya pueda continuar la recuperación en casa.