La dura sanción a la que se enfrenta Cristiano Ronaldo tras abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo ha provocado un auténtico terremoto en Portugal. El pasado domingo, en la victoria ante Noruega en Oslo (1-2), el crack de Madeira se quedó sin jugar con las Quinas por decisión técnica por primera vez en 18 años.

A partir de ahí, se han sucedido una serie de acontecimientos en torno a CR7, con un durísimo cruce de declaraciones con el seleccionador, Jorge Jesús, y una situación bastante tensa que ha acabado con el jugador abandonando la concentración.

Una actitud que podría tener consecuencias deportivas y económicas para el propio futbolista, que el próximo mes de febrero cumplirá 42 años. Y es que el Reglamento Disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) recoge en su apartado 2 del artículo 160 que este tipo de actitudes podrían provocar una "suspensión preventiva automática".

"Cualquier jugador que, habiendo sido convocado regularmente, abandone injustificadamente o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente, si el jugador es profesional, con una multa" de entre 500 y 1.000 euros, señala el reglamento.

El caso es que ni Cristiano Ronaldo ni la Federación Portuguesa han confirmado por el momento los motivos del abandono. El delantero del Al-Nassr emitió un comunicado en sus redes sociales asegurando que contará "la verdad a todos los portugueses a su debido momento". La federación lusa se limitó a confirmar la marcha de Cristiano y a centrarse en los dos partidos que le restan por jugar dentro de la Liga de Naciones, esta noche frente a Dinamarca en Copenhague y el próximo domingo contra Noruega, esta vez en Oporto.

Por lo tanto, dicha sanción en estos momentos parece quedar en un segundo plano tras el incendio producido en Copenhague entre Jorge Jesús y un Cristiano Ronaldo que está viviendo un adiós tristísimo a la selección portuguesa después de haber sido una auténtica leyenda en su país.