El abandono de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal y el tema candente de la sanción al Manchester City marcaron la tertulia de este miercoles en El primer palo con Juanma Rodriguez, Sergio Fernandez, israel Iñiguez y Paul Tenorio

El director de la Media Inglesa, Ilie Oleart nos atendió para comentarnos la sanción al City "Sería poco menos que un escándalo que la sanción al City no fuera ejemplar" a lo que Israel Iñiguez comentó "tiene que ser ejemplar porque es la unica forma de hacer justicia". Paul Tenorio dijo que "las sanciones han de ser historicas porque la gravedad de las situaciones es total. Es un equipo dopado economicamente que ha hecho trampas"

Sergio Fernández defendió que "las sanciones deben ser presentes y futuras porque lo pasado, es decir, los títulos, no se pueden quitar. El aficionado ya ha vivido eso y no le va a quitar la alegría del gol de Aguero en 2012"

El periodista de Sic Portugal, Gonçalo Giestas entró en el programa para hablar del otro tema del dia, el abandono de Cristiano de la concentración de Portugal. "Es el principio del fin. Es complicado que Jorge Jesus le vuelva a convocar. El técnico dijo que no iba a jugar con Dinamarca y Noruega"