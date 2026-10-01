El Real Madrid exige un compromiso diario que va mucho más allá de firmar autógrafos o brillar en las fotos oficiales. Es una disciplina innegociable donde el respeto al club y la solidaridad con los compañeros se demuestran especialmente en los momentos amargos, como es el que vive el Real Madrid desde hace ya casi tres años. Una lección básica que Kylian Mbappé, empeñado en vivir en un estatus de permanente privilegio, sigue sin querer asimilar.

La noche del miércoles al jueves, Mbappé ha sido cazado en París junto a su pareja, Ester Expósito. La cuestión es que el jugador está lesionado de la rodilla, motivo por el cual dejó la concentración francesa y, para hacer lo más correcto, tendría que haber viajado a Madrid para recuperarse. Mientras el vestuario dirigido por Mourinho hace piña en Valdebebas y los servicios médicos trabajan en la ciudad deportiva, el astro francés no ha hecho acto de presencia en Madrid para avanzar en su rehabilitación. En su lugar, Mbappé puso rumbo a París para disfrutar de la noche capitalina.

Fiesta en París en pleno proceso de recuperación

Las imágenes del atacante disfrutando en un conocido club nocturno parisino junto a la actriz española Ester Expósito han corrido como la pólvora, retratando de forma demoledora sus prioridades. Resulta difícil de explicar a la masa social madridista cómo un futbolista que debería estar volcado en acortar los plazos de su lesión decide cambiar la camilla del fisioterapeuta y el gimnasio de Valdebebas por el ocio nocturno en la capital francesa. Y en el caso de Mbappé es reincidente porque ya le sucedió la pasada temporada. No ha aprendido del pasado y sigue sin entender qué es ser futbolista del Real Madrid.

En el Paris Saint-Germain se acostumbró a ser el centro del universo, gozando de bula para adaptar los horarios, los viajes y los compromisos a su antojo. Ninguna de las grandes figuras de la historia del club —desde Alfredo Di Stéfano hasta Cristiano Ronaldo o Luka Modrić— entendió la baja médica como unas vacaciones pagadas ni como una licencia para desconectar del día a día del grupo.

El veredicto del Bernabéu se endurece

El madridismo no cuestiona la calidad técnica de Mbappé, pero su crédito en lo que respecta al decoro e identificación institucional está bajo mínimos. Este episodio no es un simple descuido; es un síntoma claro de que el jugador aún no ha comprendido el nivel de exigencia y responsabilidad que implica ser el estandarte del club más grande del mundo.

Mbappé se encuentra en una encrucijada crítica: asumir cuanto antes el rigor profesional que exige el Real Madrid o asumir que la grada del Santiago Bernabéu, siempre soberana, no perdonará a quien ponga sus planes personales por encima del escudo. Mbappé ya es pitado por el Bernabéu, hace unos días tuvo el gesto de quitarse la camiseta de apoyo a Ceuta, la pasada temporada tuvo una rueda de prensa en contra de su entrenador, Álvaro Arbeloa o estuvo de viaje por Italia cuando su equipo estaba disputando LaLiga que acabarían perdiendo.

Si el Real Madrid volara. Si el Real Madrid llevara años, desde su llegada, ganando títulos y con un fútbol extraordinario, quizá esto de sus viajes lesionado, no molestaría tanto. Pero no es el caso. Mbappé no ha entendido qué es el Real Madrid y se lo harán entender los aficionados.