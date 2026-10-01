Una ministra británica, a los aficionados del United: "Sois una mierda"

Lucy Powell, ministra de Educación y Ciencia del Reino Unido y confesa seguidora del Manchester City, ha lanzado un ataque contra los aficionados del Manchester United por haberse burlado de la situación del club citizen tras haber sido declarado culpable de la inmensa mayoría de irregularidades financieras de las que fue acusado en febrero de 2023, relativas al período entre las temporadas 2008/09 y 2017/18.

Durante su discurso en la conferencia del Partido Laborista, Powell, que estaba presentando a un compañero de partido, empezó con una broma sobre su ideología y aprovechó para cambiar de tercio. "Como aficionada del Manchester City, como yo: es azul en el fútbol pero es profundamente rojo en política. Y, ya que hablamos de fútbol... ¿puedo decirles algo a todos esos fans del Manchester United que han estado gritando toda la semana? Todavía sois una mierda, ya sabéis que lo sois".

La ministra ya había tirado de memoria días atrás para meterse con el eterno rival. "Para ser sincera, creo que el Manchester United era un desastre en aquellos años, como lo sigue siendo ahora", declaró entonces.

Defensa cerrada de los títulos

Sin embargo, Powell no se ha limitado a atacar al United. También cerró filas con los éxitos del City, que según ella fueron "trofeos muy disputados", de los que se siente orgullosa. Y la ministra añadía: "No creo que estén manchados en absoluto".

Con esta intervención, la rivalidad entre las dos mitades de Manchester ha pasado de las gradas a un acto de partido, y la responsable de Educación se ha convertido en la hincha más ruidosa del Gobierno. Queda por ver cómo responden ahora los seguidores del United a estos ataques.