Carlos Espí da el salto a la absoluta para suplir al lesionado Ferran Torres

El delantero de la selección española Ferran Torres no podrá disputar los próximos compromisos de la Liga de Naciones 2026-2027 ante la República Checa, este sábado en Oviedo, y Croacia, el próximo martes en Split. El internacional valenciano causa baja debido a unas molestias en el tobillo izquierdo que han persistido durante la concentración y será sustituido por el delantero del Real Madrid Carlos Espí, que se incorporará al grupo después de su destacada actuación con la selección Sub-21.

La Federación Española de Fútbol confirmó la salida de Ferran Torres de la concentración después de comprobar que las molestias no habían desaparecido. Según explicó la selección, el atacante arrastraba problemas en su tobillo izquierdo que inicialmente no le habían impedido entrenar ni participar en partidos, pero la persistencia de los síntomas ha llevado a los servicios médicos y al cuerpo técnico a optar por su desconvocatoria para priorizar su recuperación.

Los doctores de la Real Federación Española de Fútbol han mantenido contacto permanente con los servicios médicos del PSG desde el comienzo de la concentración. Ambas partes han seguido de manera conjunta la evolución del jugador hasta tomar la decisión de que abandone la convocatoria.

Ferran Torres causa baja en la concentración de la @SEFutbol debido a unas molestias en su tobillo izquierdo. Carlos Espí se incorpora en su lugar. ℹ️ Más información: https://t.co/XUD2MXSKLG #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/HMy24LBiLn — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 2, 2026

Titular ante Inglaterra y sin minutos frente a Croacia

Ferran Torres había sido titular el pasado sábado en Wembley, en el estreno de España en la Liga de Naciones 2026-2027 ante Inglaterra. Sin embargo, cuatro días después no participó en el encuentro disputado en Sevilla frente a Croacia, en el que permaneció sin minutos.

La baja llega en una concentración especialmente exigente para el combinado dirigido por Luis de la Fuente, que afrontará ahora dos nuevos encuentros fuera de Sevilla. España se medirá a la República Checa en Oviedo este sábado y visitará a Croacia en Split el próximo martes.

Una nueva baja para De la Fuente

La ausencia de Ferran Torres se suma a una lista de jugadores que han tenido que abandonar la convocatoria o que no pudieron incorporarse a ella por diferentes problemas físicos. Pedro Porro no pudo unirse inicialmente a la concentración, mientras que Eric Garcia se lesionó durante el calentamiento del partido ante Inglaterra, cuando estaba previsto que fuera titular.

A esta lista se añadió Alejandro Grimaldo, que sufrió problemas durante el calentamiento previo al encuentro contra Croacia, y posteriormente Nico Williams, que tuvo que dejar la concentración por unas molestias musculares en el muslo izquierdo después del partido disputado en Sevilla.

De esta forma, la selección afronta los próximos compromisos con una nueva ausencia en ataque, después de que Ferran Torres se haya convertido en el último jugador afectado por problemas físicos durante esta concentración.

Carlos Espí, oportunidad con la absoluta

Para ocupar el puesto de Ferran Torres, Luis de la Fuente ha llamado a Carlos Espí. El delantero del Real Madrid llega procedente de la selección Sub-21, con la que protagonizó una actuación destacada este jueves frente a San Marino.

Espí marcó cinco goles en la victoria de España por 0-13 y se convirtió en uno de los nombres destacados del encuentro. Su rendimiento le ha abierto ahora las puertas de la selección absoluta, con la que tendrá la oportunidad de debutar en los próximos partidos ante la República Checa y Croacia.

La incorporación de Espí se produce apenas unos días después de su actuación con la Sub-21. El delantero fue decisivo frente a San Marino y llega a la absoluta para reforzar una línea de ataque que ha perdido efectivos durante la concentración.

El jugador del Real Madrid tendrá ahora por delante la posibilidad de estrenarse con la selección absoluta en una ventana marcada por las bajas. De la Fuente contará con una nueva alternativa ofensiva para los encuentros de Oviedo y Split, mientras Ferran Torres abandona la concentración para centrarse en la recuperación de su tobillo izquierdo.